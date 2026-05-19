Atacuri cu drone în apropierea frontierei cu Ucraina. S-a emis mesaj Ro-Alert în județul Tulcea, noaptea trecută. Ce transmite MApN

În noaptea de luni spre marți, 18 spre 19 mai 2026, au avut loc noi atacuri cu drone în apropierea frontierei cu Ucraina. Autoritățile au emis mesaj Ro-Alert în județul Tulcea, noaptea trecută, iar două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației aeriene. MApN a transmis un comunicat în cursul zilei curente.

Aceste atacuri au vizat obiective civile și de infrastructură din Ucraina care se află în apropierea graniței cu România. În jurul orei 01:45, două aeronave F-16 au fost ridicate de la sol, de la Baza 86 Aeriană de la Fetești, pentru a monitoriza situația. La ora 02:05 a fost emis un mesaj Ro-Alert în județul Tulcea.

Dronele au lovit portul Ismail din Ucraina. Alerta aeriană a încetat la ora 02:57.

Ce transmite MApN

„În dimineața zilei de marți, 19 mai, forțele ruse au executat o nouă serie de atacuri cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei fluviale cu România, în județul Tulcea.

Două aeronave F-16 din serviciul de luptă Poliție Aeriană au decolat, în jurul orei 01.45, de la Baza 86 Aeriană de la Fetești.

Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din N județului Tulcea, fiind transmis, la ora 02.05, mesaj RO-Alert.

Radarele de la sol au urmărit un grup de drone care au lovit portul Ismail, din Ucraina. Nu au fost depistate semnale radar în spațiul aerian național. Alerta aeriană a încetat la ora 02.57.

MApN informează în timp real structurile aliate cu privire la situațiile generate de atacuri, rămânând în contact permanent cu acestea”, a transmis MApN, marți, 19 mai 2026.

