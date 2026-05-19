Atacuri cu drone în apropierea frontierei cu Ucraina. S-a emis mesaj Ro-Alert în județul Tulcea, noaptea trecută. Ce transmite MApN

Galerie Foto 3
În noaptea de luni spre marți, 18 spre 19 mai 2026, au avut loc noi atacuri cu drone în apropierea frontierei cu Ucraina. Autoritățile au emis mesaj Ro-Alert în județul Tulcea, noaptea trecută, iar două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației aeriene. MApN a transmis un comunicat în cursul zilei curente.

Aceste atacuri au vizat obiective civile și de infrastructură din Ucraina care se află în apropierea graniței cu România. În jurul orei 01:45, două aeronave F-16 au fost ridicate de la sol, de la Baza 86 Aeriană de la Fetești, pentru a monitoriza situația. La ora 02:05 a fost emis un mesaj Ro-Alert în județul Tulcea.

Aeronave F-16 care survolează

Dronele au lovit portul Ismail din Ucraina. Alerta aeriană a încetat la ora 02:57.

Ce transmite MApN

„În dimineața zilei de marți, 19 mai, forțele ruse au executat o nouă serie de atacuri cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei fluviale cu România, în județul Tulcea.

Două aeronave F-16 din serviciul de luptă Poliție Aeriană au decolat, în jurul orei 01.45, de la Baza 86 Aeriană de la Fetești.

Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din N județului Tulcea, fiind transmis, la ora 02.05, mesaj RO-Alert.

Radarele de la sol au urmărit un grup de drone care au lovit portul Ismail, din Ucraina. Nu au fost depistate semnale radar în spațiul aerian național. Alerta aeriană a încetat la ora 02.57.

MApN informează în timp real structurile aliate cu privire la situațiile generate de atacuri, rămânând în contact permanent cu acestea”, a transmis MApN, marți, 19 mai 2026.

Sursă foto: Shutterstock – imagini cu rol ilustrativ / arhiva

