O fabrică românească de oțeluri speciale a fost vândută la licitație. Cât a plătit noul proprietar pentru ea

Fabrica de oțeluri speciale Meterra, aflată în faliment din 2025, a fost vândută la o licitație cu 4,4 milioane de euro, conform Profit.ro. Activul industrial, amplasat în zona Portului din municipiul Giurgiu, include teren, construcții industriale, echipamente tehnologice și linii de producție pentru oțeluri speciale și superaliaje destinate industriei aerospațiale și energetice.

Meterra este o fabrică modernă de realizare a oțelului și este specializată în producția de lingouri de oțel special și super aliaje pentru diverse industrii, inclusiv cea aerospațială, militară, generarea de energie, petrol și gaze, metalurgie, industria grea, mașini și unelte. Fabrica este compusă dintr-un teren intravilan de 35.249 mp, înscris în Cartea Funciară 31350 Giurgiu, situat în sudul municipiului, în Zona Liberă, pe Ostrovul Cioroiu, strada Portului nr. 1, în incinta fostei platforme industriale ICMUG.

Produse destinate industriei aerospațiale, energetice și de apărare

Instalațiile permit producția de oțeluri speciale și superaliaje utilizate în sectoare precum industria aerospațială, industria de apărare, energia nucleară, industria petrolului și gazelor sau producția de utilaje grele. Portofoliul tehnologic al fostei fabrici include capacitatea de a produce oțeluri rapide, oțeluri inoxidabile martensitice și austenitice, oțeluri refractare și aliaje speciale pe bază de nichel sau cobalt, inclusiv materiale de tip duplex și maraging.

Fabrica a fost vândută la licitație

Conform informațiilor furnizate de platforma azitis, activul a fost vândut împreună cu echipamentele tehnologice și bunurile mobile aferente activității industriale. Construcția și dezvoltarea inițială a platformei industriale datează din anii ’70, iar modernizarea semnificativă a instalațiilor tehnologice a avut loc în anul 2010, în cadrul procesului de retehnologizare a capacităților de producție.

Tranzacția marchează transferul unei capacități industriale rare în regiune, specializată în producția de oțeluri speciale pentru aplicații de înaltă complexitate tehnologică. Numele cumpărătorului nu a fost făcut public, dar este din afara României.