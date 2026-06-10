O inspectoare de muncă din Constanța, prinsă în flagrant în timp ce lua mită de la patronul unei firme. Pentru ce sumă riscă pușcăria

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție (DNA) – Serviciul Teritorial Constanța au reținut, marți, o inspectoare de muncă din Constanța, care a fost prinsă în flagrant luând mită.

„Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, începând cu data de 09 iunie 2026, față de inculpata DOBRESCU MIHAELA, inspector de muncă în cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Constanța, pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită”, a transmis, miercuri, DNA.

Potrivit sursei citate, în cursul lunii iunie 2026, inculpata Dobrescu Mihaela, în calitatea menționată anterior, ar fi pretins reprezentantului unei societăți comerciale suma de 20.000 de lei pentru a nu constata încălcări ale prevederilor legislației în domeniul relațiilor de muncă și pentru a nu dispune măsurile sancționatorii adecvate împotriva operatorului economic, în cadrul unui control desfășurat în data de 03 iunie 2026.

Procurorii propun arestarea inspectoarei pentru 30 de zile

„La data de 09 iunie 2026, inculpata Dobrescu Mihaela a primit de la aceeași persoană suma de 20.000 de lei în sediul Inspectoratului Teritorial de Muncă Constanța, ocazie cu care procurorii anticorupție au procedat la constatarea infracțiunii flagrante.

Inculpatei i-au fost aduse la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile penale, în conformitate cu prevederile art. 309 din Codul de procedură penală”, transmite DNA.

Sursa citată mai arată că la data de 10 iunie 2026, inculpata Dobrescu Mihaela va fi prezentată Tribunalului Constanța, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

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