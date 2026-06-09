DNA a demarat audierile în dosarul în care e anchetată Oana Gheorghiu. Interogatoriile îi vizează și pe miniștrii Darău și Miruță

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au început audierile în dosarul în care se anchetează fapte de corupție posibil săvârșite de vicepremierul Oana Gheorghiu în favoarea grupului german Schwarz.

Ieri, la DNA a fost audiat un martor important. Conform surselor, ar fi vorba de o persoană din ADR (Agenția pentru Digitalizarea României) care cunoaște modul în care s-ar fi încercat, prin presiune, semnarea unor contracte cu grupul german Schwarz.

Aceleași surse au menționat, pentru Gândul, că planul de anchetă vizează și audierea miniștrilor Irinel Darău și Radu Miruță, care cunosc aspectele cele mai importante legate de cazul Schwarz, printre acestea fiind semnarea unui proiect de hotărâre de guvern care a fost șters apoi, în decembrie 2025, de pe site-ul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, după ce fusese publicat, la acea vreme existând punctele de vedere de la avizatori (printre care și Ministerul Justiției și Finanțelor), inclusiv al ADR și semnătura lui Radu Miruță.

Ce dovezi ar fi strâns procurorii

DNA va trebui să pună cap la cap toate documentele care au stat la baza încercărilor de direcționare a contractelor către Schwarz și Mastercard (n.r. -care finanțează ONG-uri și proiecte), mailurile transmise între instituții, cele transmise de consiliera personală a Oanei Gheorghiu, Mădălina Marcu, privitoare la întâlnirile cu reprezentanții Schwarz, corespondența făcută de la nivelul vicepremierului și la cabinetul ministrului Darău, dar și stenograma convorbirilor care au avut loc la întâlnirea din 19 ianuarie 2026 dintre cei de la Schwarz și mai mulți factori de decizie cum ar fi ministrul Darău, Dragoș Vlad – directorul ADR, șefi din STS, consilierii Raul Gutin, Mădălina Marcu și Mircea Stoian de la Ministerul Economiei, dar și actualul șef al ADR, Cătălin Giulescu.

Acesta din urmă nu făcea parte, la acel moment, din aparatul vicepremierului. Întâlnirea a fost una exclusivistă, afirmă sursele, pentru un singur provider, Schwarz. În privința modului în care s-a lucrat în favoarea firmei germane Schwarz ar exista dovezi strânse de procurori din care reiese cum s-a încălcat Legea achizițiilor publice, neexistând nicio licitație, iar DNA vizează acum și mecanismele prin care a fost restrânsă concurența, ocolindu-se procedurile competitive din SEAP.

Surse judiciare arată că în aceste mecanisme de favorizare ar fi mai multe persoane din USR, care ar putea fi chemate să dea cu subsemnatul la DNA.

Contraatac la denunțător prin control impus la ADR

După cum se știe, DNA a demarat această anchetă după ce fostul șef al ADR, Dragoș Vlad, a depus o plângere penală în care susține că Oana Gheorghiu, alături de ministrul Economiei, Irineu Darău, și de actualul șef ADR, Aurel-Cătălin Giulescu, ar fi exercitat presiuni asupra sa.

Fostul președinte al ADR acuză că i s-ar fi cerut încălcarea legislației privind achizițiile publice pentru a favoriza încheierea unor contracte cu grupul german Schwarz și că aceste presiuni au dus la anularea licitației pentru Platforma Națională de Interoperabilitate.

Pe de altă parte, surse confidențiale au dezvăluit, pentru Gândul, că la ADR ar fi fost trimis un control de la Guvern cu scopul de a scotoci după diverse probleme care ar putea să îi fie reproșate fostului președinte ADR, Dragoș Vlad, cel care a sesizat DNA-ul.

Controlul ar viza achizițiile publice din perioada 2023-aprilie 2026, deplasările interne și internaționale și salarizarea personalului public și contractual din ADR.

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