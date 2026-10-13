O mașină a ajuns în râul Dâmbovița, aproape de miezul nopții. Șoferul și pasagerul au reușit să iasă singuri din autoturism

Un accident spectaculos s-a produs luni noapte în București, în apropierea Pasajului Nicolae Grigorescu. Un șofer a pierdut controlul autoturismului și a ajuns cu mașina direct în râul Dâmbovița.

În autovehicul se mai afla un pasager, iar, din fericire, cei doi au reușit să iasă singuri și au scăpat fără răni grave. Accidentul s-a produs aproape de miezul nopții, în condiții de ploaie.

Înainte să ajungă în albia râului Dâmbovița, autoturismul a rupt un indicator rutier. În zona respectivă, carosabilul nu era separat de albia râului printr-un gard de protecție, notează stirileprotv.ro.

ISU a intervenit inclusiv cu o barcă

La locul accidentului au fost mobilizate de urgență echipaje de intervenție. Două autospeciale ISU au ajuns în zonă, una dintre acestea fiind dotată și cu o barcă pentru intervenții pe apă.

Până la intervenția salvatorilor, însă, cele două persoane aflate în autoturism reușiseră să iasă singure din mașină. Șoferul și pasagerul nu au suferit răni grave.