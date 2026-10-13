Accident în Pasajul Unirii din București. Doi șoferi au ajuns la spital. Unul dintre ei, pozitiv la Ketamină

Un accident rutier în care au fost implicate două mașini s-a produs marți dimineață în Pasajul Unirii din București. Traficul a fost restricționat pe ambele benzi ale sensului de mers către Bulevardul Mărășești, iar șoferii au ajuns la spital în urma accidentului.

Unul dintre conducătorii auto a avut rezultat pozitiv la testarea cu aparatul DrugTest pentru Ketamină. Accidentul a fost anunțat la numărul unic de urgență 112 în jurul orei 05:47.

Potrivit primelor informații furnizate de Brigada Rutieră a Capitalei, unul dintre șoferi circula prin Pasajul Unirii dinspre strada Colței către Bulevardul Mărășești, moment în care autoturismul său a intrat în coliziune cu un alt autovehicul care se deplasa în aceeași direcție.

În urma impactului, ambii conducători auto au avut nevoie de îngrijiri medicale și au fost transportați la spital.

Unul dintre șoferi, pozitiv la DrugTest pentru Ketamină

Polițiștii i-au testat pe cei doi conducători auto cu aparatul alcooltest, iar rezultatele au fost negative. În schimb, unul dintre șoferi a avut un rezultat pozitiv la testarea preliminară cu aparatul DrugTest pentru Ketamină.

Accidentul a provocat probleme de circulație în centrul Capitalei, polițiștii restricționând traficul pentru efectuarea cercetărilor la fața locului.

”Pe durata efectuării cercetării locului faptei, traficul rutier a fost restricționat pe ambele benzi în Pasajul Unirii, dinspre strada Colței către Bulevardul Mărășești”, a transmis Brigada Rutieră.