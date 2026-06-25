Liderii PNL, USR și UDMR s-au reunit joi la Palatul Victoria pentru o nouă rundă de negocieri, în încercarea de a stabili propunerea comună de prim-ministru pe care o vor înainta președintelui Nicușor Dan, transmit sursele Gândul.

Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Kelemen Hunor au reluat discuțiile la Guvern pentru a stabili propunerile pe care sa le facă șefului statului. La Palatul Victoria au ajuns și Robert Sighiartău și Dan Motreanu.

Liderii celor trei partide caută un nume de premier pentru varianta unui Guvern PNL-USR-UDMR.

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