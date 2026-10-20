Oana Gheorghiu, mesaj în ultima zi ca vicepremier. Ce a descoperit în lunile în care a lucrat la stat

În ultima sa zi ca vicepremier, Oana Gheorghiu a transmis un mesaj pe contul său de Facebook. Ce a descoperit în lunile în care a lucrat la stat.

„Astăzi este ultima mea zi ca viceprim-ministru al României.

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A fost o onoare să îmi servesc țara în această calitate și a fost, cu siguranță, una dintre cele mai intense experiențe din viața mea.

Am intrat în Guvern cu dorința de a schimba lucrurile și cu încrederea că se poate. Plec cu aceeași convingere, dar și cu o înțelegere mult mai bună a motivelor pentru care schimbarea se produce atât de greu.

Am avut reușite și eșecuri. Am început reforme pe care nu am apucat să le ducem până la capăt. Ne-am lovit de blocaje, de interese politice și de oameni care au făcut tot posibilul să păstreze lucrurile așa cum sunt.

Au fost și momente de frustrare, în care mi-aș fi dorit să putem face mai mult și mai repede.

Și totuși, dincolo de toate aceste dificultăți, am găsit în instituțiile statului ceva ce merită apărat și încurajat: oameni care chiar vor să schimbe lucrurile.

Am cunoscut în administrația publică oameni extraordinari. Oameni competenți, onești, care muncesc enorm, care își cunosc meseria și care își doresc ca statul român să funcționeze mai bine. Oameni despre care se vorbește prea puțin și care merită mult mai mult sprijin și încredere.

Ei sunt unul dintre motivele pentru care plec de aici cu speranță”, transmite Oana Gheorghiu.

Oana Gheorghiu i-a mulțumit lui Ilie Bolojan

„Totodată, vreau să le mulțumesc din suflet colegilor mei: Madalina Marcu, Cristian Botan, Andreea Semenescu, Anaïs Manijean și Ecaterina Bordei-Laiu. Fără ei, nu aș fi putut face ceea ce am reușit.

Au muncit enorm sub o imensă presiune, au căutat mereu soluții și nu s-au dat bătuți nici în cele mai complicate momente. Am trecut împreună prin zile grele, ne-am enervat, dar am și râs mult (să faci haz de necaz ajută!) și ne-am bucurat de fiecare lucru pe care am reușit să îl mișcăm în direcția bună.

Nimic nu se poate realiza fără echipă, iar eu am avut norocul unei echipe extraordinare!

Le sunt recunoscătoare și celor care au acceptat să ni se alăture în calitate de consilieri onorifici: Remus Mîndru, Speranta Munteanu, Doina Popescu, Denisa Simion, Cristian Bacanu și Vasile Tiple. Au pus la dispoziția noastră timpul, experiența și priceperea lor, fără să aștepte nimic în schimb. Le mulțumesc pentru generozitate și implicare.

Îi mulțumesc lui Ilie Bolojan pentru încredere și pentru ocazia de a lucra alături de el.

Cred în continuare în reformele pe care le-am început împreună.

Mi-aș fi dorit să avem mai mult timp pentru implementare și parteneri care să-și dorească cu adevărat binele acestei țări. Sunt multe lucruri pe care nu am reușit să le facem și nu vreau să le trec sub tăcere.

Dar, după 15 ani în care am încercat să schimb lucrurile din afara statului, lunile acestea mi-au arătat că schimbarea este posibilă și din interior.

Nu este ușor și nimic nu se întâmplă peste noapte.

Dar sunt oameni care vor să o facă și care merită să fie susținuți.

Mandatul meu se încheie oficial astăzi.

Merg mai departe cu tot ce am învățat, cu oamenii pe care i-am cunoscut și cu aceeași convingere care m-a adus aici:

Se poate mai bine aici, la noi, în România”, conchide fostul vicepremier.