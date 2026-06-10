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Oana Ţoiu anunţă că merge la Sofia în numele lui Nicuşor Dan. România preia preşedinţia Procesului de Cooperare în Europa de Sud-Est

Luiza Dobrescu
Oana Ţoiu anunţă că merge la Sofia în numele lui Nicuşor Dan. România preia preşedinţia Procesului de Cooperare în Europa de Sud-Est
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Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, participă miercuri, 10 iunie, la Sofia, la Summit-ul Procesului de Cooperare în Europa de Sud-Est (SEECP) în numele președintelui Nicușor Dan.

Evenimentul marchează 30 de ani de la înființarea forumului și încheierea președinției deținute de Sofia.

În cadrul acestor reuniuni, România preia oficial președinția-în-exercițiu a SEECP, pentru perioada 1 iulie 2026 – 30 iunie 2027.

La reuniunile de miercuri, România este reprezentată de ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu (la Summit-ul SEECP, la momentul de predare a președinției de la Sofia către București și la conferința de presă comună a Troicii SEECP – Sofia, Tirana și București), precum și de secretarul de stat pentru afaceri europene, Orientul Mijlociu și Africa, Clara Staicu.

„România va reprezenta în acest an obiectivele comune ale regiunii sub umbrela președinției pe care o preluăm astăzi la Sofia la întâlnirea liderilor țărilor din Europa de Sud-Est.

Suprapunerea anului președinției cu perioada negocierilor pentru viitorul buget multianual al UE ne va permite un focus crescut pentru proiectele strategice pentru conectarea UE la regiune, România fiind beneficiar nemijlocit al acestor proiecte.

Conectarea mai bună a drumurilor, a căilor ferate, punctelor de trecere la frontieră, a piețelor comerciale, a localităților de graniță, deschide oportunități de creștere economică pentru regiune și România ca partener pentru țările din regiune pe drumul adaptării la normele europene consolidează rolul activ al țării noastre în arhitectura deciziilor care privesc viitorul UE.

După 30 de ani transformarea regiunii este într-un moment cheie, de la o regiune percepută ca instabilă la regiunea cu potențialul vizibil de creștere și proiecte de investiții atractive pentru partenerii globali”, declară Oana Țoiu, ministrul Afacerilor Externe.

Tema evenimentului este „O busolă comună pentru o regiune stabilă, sigură și sustenabilă” şi marchează trei decenii în care regiunea a trecut de la conflict și fragmentare la cooperare și apropiere de Uniunea Europeană.

Priorităţile României în mandatul președinției SEECP

Direcţiile pe care România le are în vedere în cadrul summit-ului de la Sofia vizează trei aspecte.

  • Sprijinirea procesului de extindere a UE și a integrării graduale a participanților în Piața Unică Europeană, precum și promovarea vocii regiunii la nivelul instituțiilor europene;
  • Consolidarea rezilienței în fața amenințărilor hibride și cibernetice, a dezinformării, dar și a dezastrelor naturale și a urgențelor medicale;
  • Dezvoltare economică durabilă prin conectivitate energetică, de transport și digitală, implementarea Strategiei SEE 2030 și a Agendei Verzi pentru Balcanii de Vest, cu un accent special pe tineret și societatea civilă, anunţă MAE.

Ce înseamnă procesul de Cooperare în Europa de Sud-Est

Procesul de Cooperare în Europa de Sud-Est este un format regional lansat în 1996, la inițiativa Bulgariei, ca forum unic de cooperare din Europa de Sud-Est creat și gestionat de participanții din regiune.

Procesul de Cooperare în Europa de Sud-Est reunește 13 participanți – Ankara, Atena, Belgrad, București, Chișinău, Ljubljana, Podgorica, Priștina, Sarajevo, Skopje, Sofia, Tirana și Zagreb.

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