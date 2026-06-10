Premierul demis, Ilie Bolojan, i-a convocat pe liberali în Parlament pentru a decide dacă votează Guvernul Tomac

Premierul demis și liderul PNL, Ilie Bolojan, a convocat joi, 11 iunie, Biroul Politic Național la grupul parlamentar PNL din Paralment pentru a decide dacă votează guvernul lui Tomac. Întâlnirea are loc de la ora 10.00.

Ilie Bolojan a declarat, luni, în urma consultărilor cu premierul desemnat Eugen Tomac, că miercuri sau joi va convoca Biroul Politic Național al PNL, pentru ca partidul să ia o decizie privind poziționarea față de viitorul guvern.

Bolojan: „Un guvern care nu are o susținere politică nu este o soluție”

Liderul liberalilor a mai precizat că formarea viitorului guvern trebuie să se bazeze pe o susținere parlamentară clară. Potrivit acestuia, un cabinet care nu are sprijin politic explicit nu poate continua reformele de care România are nevoie.

„Am discutat direct, vizavi de formarea guvernului”, a spus Ilie Bolojan, la finalul întâlnirii cu Eugen Tomac. „Un guvern care nu are o susținere politică nu este o soluție. Nu are posibilitatea să continue reformele. Trebuie susținere parlamentară. Dacă nu are susținere explicită, nu poate duce la capăt reformele”, a mai adăugat premierul demis.

Pe agenda discuțiilor s-au aflat și problema deficitelor, reducerea cheltuielilor statului, eficientizarea guvernării și buna funcționare a economiei.