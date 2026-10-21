Oana Țoiu nu l-a lăsat pe noul premier Luca Niculescu să facă declarații la MAE. L-a luat de lângă jurnaliști și l-a condus afară

Moment neașteptat, miercuri, la Ministerul Afacerilor Externe, unde noul premier Luca Niculescu a participat la ceremonia de preluare a mandatului de către Dan Neculăescu. Premierul Niculescu părea pregătit să facă declarații în fața jurnaliștilor prezenți, însă fosta șefă a diplomației române, Oana Țoiu, a intervenit și l-a condus afară, înainte ca acesta să ia cuvântul.

Dan Neculăescu a preluat mandatul de ministru al Afacerilor de Externe, în prezenţa premierului Luca Niculescu. Evenimentul a avut loc la sediul MAE, unde fostul ministru USR, Oana Țoiu, i-a predat oficial portofoliul succesorului său.

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Momentul a fost marcat însă de un episod neobișnuit. Potrivit reporterului Gândul, Niculescu dorea să se adreseze presei, însă nu a mai apucat să facă declarații.

Ducă ce și-au făcut poze, Țoiu l-a condus pe șeful Executivului în afara sediului MAE, fară ca acesta să mai răspundă întrebărilor jurnaliștilor.

Ulterior, la revenirea în sediul ministerului, Țoiu a evitat presa și s-a îndreptat rapid spre lift.

Menționăm că la plecarea de la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), Luca Niculescu a susținut declarații.