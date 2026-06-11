Prima pagină » Actualitate » Papahagi îl critică pe Bolojan și îi laudă pe Nicușor Dan și pe Eugen Tomac

Papahagi îl critică pe Bolojan și îi laudă pe Nicușor Dan și pe Eugen Tomac

Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Adrian Papahagi l-a criticat pe Ilie Bolojan pentru că a mărit taxele și a tăiat bani de la profesori, dar i-a lăudat pe Nicușor Dan și Eugen Tomac.

Critici dure pentru tăierile de bani din școli și cultură

Papahagi a criticat reformele luate de Bolojan din timpul mandatului de premier și susține că acesta își urmărește doar propriul interes politic.

„Nu este liberal ce a făcut Bolojan. Este ușor să crești taxele și TVA-ul. Sigur că nici el nu avea de ales, dar nu am văzut să taie 200 de milioane de euro de la SRI. Am văzut, în schimb, SRI-ul care dă către Digi 200 de milioane. A tăiat de la noi, de la profesori, și a tăiat de la cercetare, învățământ și cultură. (…) Bolojan este un caracter. A înțeles că are o tracțiune foarte mare dincolo de partid și își face deja propriile calcule politice.”

Nicușor Dan, „salvatorul țării”

La polul opus, Papahagi l-a lăudat pe președintele Nicușor Dan și a explicat motivele pentru care îl susține:

„Nicușor Dan vrea stabilitatea economică a țării. Nu vreau putiniști la putere. Dacă s-a luptat cineva cu ei din prima linie, el a fost. Nicușor Dan vrea să țină țara pe linia occidentală și să o scape de faliment. Dintre toți oamenii politici abili, cel care emană că este un om de stat, care își riscă electoratul și prietenii, este Nicușor Dan. Ce face el este patriotic.”

În  aceeași barcă l-a pus și pe Eugen Tomac, despre care consideră că este de „bună-credință”.

„La fel îl bănuiesc și pe Eugen Tomac, este de bună-credință. Ceilalți au cu toții calcule politice, nu patriotice.”

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE ⁠Cum poate fi accesibilizată medicina pentru toate categoriile sociale? Adina Alberts, medic: „Numărul 1414 a fost construit pentru persoanele care nu au acces diverse aplicații medicale, în special fiind adresat persoanelor vârstnice”
22:00
⁠Cum poate fi accesibilizată medicina pentru toate categoriile sociale? Adina Alberts, medic: „Numărul 1414 a fost construit pentru persoanele care nu au acces diverse aplicații medicale, în special fiind adresat persoanelor vârstnice”
FLASH NEWS Papahagi explică de ce a renunțat la Ministerul Culturii în Guvernul Tomac „Sunt un om politic de dreapta și aș fi fost nevoit să dau în PNL”
21:55
Papahagi explică de ce a renunțat la Ministerul Culturii în Guvernul Tomac „Sunt un om politic de dreapta și aș fi fost nevoit să dau în PNL”
ACTUALITATE Noutate în România, Call Center medical. Adina Alberts, medic: „Dacă există o problemă medicală, dar nu este o urgență majoră, se poate apela la 1414”
21:30
Noutate în România, Call Center medical. Adina Alberts, medic: „Dacă există o problemă medicală, dar nu este o urgență majoră, se poate apela la 1414”
FLASH NEWS Miruță, întrebat despre un posibil proiect comun PNL-USR în 2028: „Partidele politice trebuie să demonstreze că au capacitatea să stea la masă”
20:31
Miruță, întrebat despre un posibil proiect comun PNL-USR în 2028: „Partidele politice trebuie să demonstreze că au capacitatea să stea la masă”
REACȚIE Oana Gheorghiu se autodenunță pentru „decredibilizarea justiției”, după raportul CSM: „Am fost în stradă și am militat pentru o justiție independentă”
20:22
Oana Gheorghiu se autodenunță pentru „decredibilizarea justiției”, după raportul CSM: „Am fost în stradă și am militat pentru o justiție independentă”
SHOWBIZ Industria showbiz-ului din Turcia se cutremură după un scandal uriaș cu droguri. Poliția a reținut mai multe vedete
19:41
Industria showbiz-ului din Turcia se cutremură după un scandal uriaș cu droguri. Poliția a reținut mai multe vedete
Mediafax
L-a susținut pe Nicușor Dan, iar acum îi bate obrazul: Tot ȘARLATAN se numește
Digi24
EXCLUSIV Ciprian Ciucu: „E mica mea plăcere să spun că PSD a adus țara în situația asta. Partidul va fi din ce în ce mai irelevant”
Cancan.ro
Fratele de suflet al lui Florin Salam și al lui Adi Minune a murit în mașină! Ce s-a întâmplat în ultimele clipe din viața muzicianului
Prosport.ro
FOTO. A apărut într-un costum de baie neobișnuit și a fost făcută praf!
Adevarul
PNL îi întoarce spatele lui Eugen Tomac. Siegfried Mureșan: „Dacă domnul ar fi un Mario Draghi, atunci poate ne-am uita altfel la dumnealui”
Mediafax
ULUITOR! Cercetătorii spun că AI poate recunoaște semnele depresiei
Click
Horoscop vineri, 12 iunie. Gemenii ajută o persoana dragă, iar Racii fac o alegere complicată
Digi24
Forțele ucrainene au publicat imagini cu un atac asupra unui pod din Armiansk. 50 de camioane cu combustibil, luate prin surprindere
Cancan.ro
Fiica milionarului sinucigaș de la Hexipharma, bătută și sechestrată de un cântăreț celebru! Scene de coșmar într-un apartament din București
Ce se întâmplă doctore
Victoria Beckham mănâncă de 25 de ani aceeași mâncare. Dieta strictă pe care soțul ei spune că o respectă aproape fără excepție
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
De ce rămâne Skoda Octavia una dintre favoritele românilor?
Descopera.ro
Care este cea mai veche limbă încă vorbită în zilele noastre?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Măi Bulă, soțul meu se întoarce într–o oră!
Descopera.ro
O stea s-a autodistrus atât de catastrofal încât nu a lăsat în urmă nicio dovadă a existenței sale

Cele mai noi

Trimite acest link pe