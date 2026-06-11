Papahagi îl critică pe Bolojan și îi laudă pe Nicușor Dan și pe Eugen Tomac

Adrian Papahagi l-a criticat pe Ilie Bolojan pentru că a mărit taxele și a tăiat bani de la profesori, dar i-a lăudat pe Nicușor Dan și Eugen Tomac.

Critici dure pentru tăierile de bani din școli și cultură

Papahagi a criticat reformele luate de Bolojan din timpul mandatului de premier și susține că acesta își urmărește doar propriul interes politic.

„Nu este liberal ce a făcut Bolojan. Este ușor să crești taxele și TVA-ul. Sigur că nici el nu avea de ales, dar nu am văzut să taie 200 de milioane de euro de la SRI. Am văzut, în schimb, SRI-ul care dă către Digi 200 de milioane. A tăiat de la noi, de la profesori, și a tăiat de la cercetare, învățământ și cultură. (…) Bolojan este un caracter. A înțeles că are o tracțiune foarte mare dincolo de partid și își face deja propriile calcule politice.”

Nicușor Dan, „salvatorul țării”

La polul opus, Papahagi l-a lăudat pe președintele Nicușor Dan și a explicat motivele pentru care îl susține:

„Nicușor Dan vrea stabilitatea economică a țării. Nu vreau putiniști la putere. Dacă s-a luptat cineva cu ei din prima linie, el a fost. Nicușor Dan vrea să țină țara pe linia occidentală și să o scape de faliment. Dintre toți oamenii politici abili, cel care emană că este un om de stat, care își riscă electoratul și prietenii, este Nicușor Dan. Ce face el este patriotic.”

În aceeași barcă l-a pus și pe Eugen Tomac, despre care consideră că este de „bună-credință”.