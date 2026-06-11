Papahagi explică de ce a renunțat la Ministerul Culturii în Guvernul Tomac „Sunt un om politic de dreapta și aș fi fost nevoit să dau în PNL”

Adrian Papahagi a refuzat să preia Ministerul Culturii în echipa propusă de Eugen Tomac din cauza certurilor dintre partidele de dreapta. Papahagi susține că din postura de ministru ar fi fost obligat să atace liderii PNL, în loc să-și concentreze eforturile împotriva PSD și AUR.

Papahagi a motivat refuzul de a face parte din cabinetul Tomac prin faptul că nu vrea să intre în conflict direct cu PNL.

„Eu sunt un om politic de dreapta și aș fi fost nevoit să dau în PNL și să iau voturi de la PSD. Prefer să dau în continuare în PSD și în AUR.”

Lipsa de credibilitate a partidelor românești

Papahagi consideră că PNL și PSD au greșit pentru că au împărțit puterea prea mult timp. Acesta subliniază că liberalii nu mai pot pretinde că sunt reformatori.

„Partidele românești au nevoie să se redefinească. Bolojan a înțeles foarte corect: nu poți, după 10 ani de strânsoare cu PSD, să vii și să spui că ești marele partid al dreptei românești sau marele partid reformist. USR este în siajul PNL și riscă să-și piardă statutul de partid reformist, anti-sistem.”

Susținere pentru Eugen Tomac

Chiar dacă a refuzat portofoliul Culturii, Papahagi apreciază comportamentul politic al premierului desemnat.