Pe cine ar fi vizat, de fapt, elevul agresor de la școala din Bistrița / Băiatul a atacat cu un cuțit o profesoară și un coleg / Inspectorul șef al ISJ Bistrița Năsăud califică incidentul drept un atac rasist

Elevul de clasa a 7-a care a atacat cu un cuțit o profesoară de matematică și un coleg, la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” din Bistrița, ar fi urmărit un alt copil, de etnie romă, transmite Mediafax.

Imaginile surprinse de camerele de supraveghere, publicate de Bistrițeanul, arată momentele atacului, iar paznicul școlii și un profesor de sport au povestit cum au intervenit pentru a-l opri pe agresor.

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Atacul ar fi fost îndreptat împotriva unui elev de etnie romă

Potrivit lui Vasile Șteopoaie, inspectorul șef al ISJ Bistrița-Năsăud, elevul ar fi venit la școală cu intenția de a ataca un alt copil, de etnie romă, care se află în plasament. Oficialul a calificat incidentul drept un atac rasist.

„Acesta căuta un elev, de altă etnie”, a declarat Vasile Șteopoaie.

Conform informațiilor prezentate de inspectorul școlar, elevul agresor ar fi anunțat pe TikTok că intenționează să comită atacul și ar fi susținut că îl planificase de aproximativ opt luni.

Înainte de incident, acesta ar fi mers la baie, și-ar fi pus o cagulă și o cască, apoi ar fi luat un cuțit de tip briceag și s-ar fi îndreptat spre o sală de clasă.

Imaginile surprinse de camerele de supraveghere arată cum elevul bate în mod repetat la ușa clasei și așteaptă să i se deschidă.

Profesoara de matematică, aflată la oră cu elevii unei clase a VI-a, a venit la ușă. În momentul în care a deschis-o și a observat că băiatul avea un cuțit, a încercat să îl împiedice să intre.

Elevul a atacat-o, apoi a pătruns în clasă, în căutarea copilului pe care l-ar fi vizat. Mai mulți elevi au fugit speriați, iar un coleg a încercat să îl oprească pe agresor. Acesta a fost, la rândul său, rănit.

Atacul s-a petrecut luni dimineață, la prima oră de curs. Profesoara și elevul rănit au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale.

Paznicul și profesorul de sport l-au imobilizat pe elev

Paznicul școlii, George Morar, și profesorul de sport, Ionuț Rațiu, au intervenit după ce au auzit agitația și strigătele copiilor.

Paznicul a povestit că profesoara a reușit să ceară ajutor, iar un alt elev a încercat să îl oprească pe agresor înainte de sosirea adulților.

„L-am imobilizat și l-am luat deoparte din clasă până la sosirea forțelor de intervenție”, a declarat George Morar.

Acesta a precizat că elevul care a intervenit în apărarea profesoarei avea mai multe răni la cap, provocate cu cuțitul.

Profesorul de sport, Ionuț Rațiu, a relatat că a ajuns în zona incidentului după ce a auzit agitația și a intervenit pentru a-i despărți pe cei doi elevi.

Școala era monitorizată video, dar nu avea un control strict la intrare

Potrivit inspectorului șef al ISJ Bistrița-Năsăud, școala avea camere de supraveghere atât pe holuri, cât și în sălile de clasă. Înregistrările urmează să fie puse la dispoziția autorităților.

Vasile Șteopoaie a precizat însă că unitatea de învățământ nu avea o procedură strictă de control al accesului.

Oficialul a mai spus că autoritățile organizaseră o întâlnire de prevenție cu aproximativ două săptămâni înainte de atac și că urma să fie dezvoltat un proiect pentru reglementarea accesului în școală.

Ancheta urmează să stabilească împrejurările exacte ale atacului, inclusiv motivele agresorului și modul în care acesta a ajuns înarmat în unitatea de învățământ.

Sursa foto: Mediafax