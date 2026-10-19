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După atacul din Bistrița, ministrul interimar al Educației cere protecție penală specială pentru profesorii agresați

Cristian Lisandru
Mihai Dimian, ministrul intermar al Educației / Foto - Mediafax
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Luni dimineață, la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” din municipiul Bistrița a avut loc un incident deosebit de grav. O profesoară și un elev au fost răniți în urma unui atac cu cuțitul.

Incidentul s-a produs în jurul orei 8:40, în timpul primei ore de curs, într-o sală în care se aflau elevi de clasa a VI-a.

Potrivit informațiilor apărute în presa locală, presupusul agresor – un elev de clasa a VII-a – ar fi fost transferat recent de la o altă unitate de învățământ.

Ministerul Educației, Inspectoratul Școlar Județean și conducerea școlii vor acorda sprijin victimelor

Mihai Dimian – ministrul interimar al Educației – solicită modificarea legislației după agresiunea de la Bistrița.

Acesta cere modificarea legislației pentru protejarea profesorilor amenințați sau agresați, inclusiv prin introducerea unei protecții penale speciale și a unor măsuri rapide de restricționare a accesului în școli.

  • Ministrul a transmis că Ministerul Educației, Inspectoratul Școlar Județean și conducerea școlii vor acorda sprijin victimelor. În același timp, vor coopera cu instituțiile competente pentru clarificarea faptelor.
  • Mihai Dimian a subliniat și necesitatea acordării de sprijin psihologic elevilor și profesorilor afectați de eveniment.

Printre măsurile legislative solicitate parlamentarilor se numără instituirea unei protecții penale speciale pentru personalul din învățământ amenințat sau agresat în exercitarea atribuțiilor de serviciu ori în legătură cu acestea.

Ministrul Dimian propune și acordarea promptă a asistenței juridice finanțate și a sprijinului psihologic, fără a fi necesară așteptarea finalizării procesului.

Mihai Dimian cere consolidarea mecanismelor de semnalare și intervenție în cazul amenințărilor

Potrivit ministrului interimar al Educației, o altă direcție vizează posibilitatea restricționării rapide și proporționale a accesului în școală și a contactului cu persoanele amenințate, în cazul celor care prezintă un risc.

  • Deciziile, spune acesta, ar trebui să fie motivate și să poată fi contestate.
  • Dacă măsurile îi vizează pe elevi, trebuie asigurată continuarea educației acestora în condiții de siguranță.

În același timp, Mihai Dimian cere consolidarea mecanismelor de semnalare și intervenție în cazul amenințărilor, inclusiv al celor publicate online. Este necesară stabilirea unor responsabilități clare și a unor proceduri de reacție rapidă.

  • Potrivit unor informații apărute în presă, elevul și-ar fi anunțat atacul pe TikTok.
  • Ministrul Educației a cerut clarificarea acestor informații de către anchetatori.
  • Trebuie stabilit dacă au existat semnale care ar fi permis intervenția înainte de producerea agresiunii.

„Motivele și împrejurările agresiunii trebuie stabilite de anchetatori”

Ministrul a subliniat că amenințările online trebuie luate în serios și raportate imediat. Dimian a adăugat că platformele de socializare au responsabilitatea de a reacționa prompt la sesizările privind amenințările și conținutul care încurajează violența.

Totodată, acesta a arătat că prevenirea violenței în școli presupune colaborarea dintre unitățile de învățământ, familii, poliție și serviciile de protecție a copilului.

„Motivele și împrejurările agresiunii trebuie stabilite de anchetatori, iar comunicarea publică trebuie să se bazeze pe informații confirmate și să protejeze identitatea minorilor”, a transmis ministrul interimar al Educației.

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