Pepenii din Oltenia au ajuns în piețe. Specialiștii și producatorii ne învață cum să-i deosebim de cei din Grecia

Pepenii din Dăbuleni și Călărași din județul Dolj au luat deja drumul piețelor engros din capitală la prețul de 4 lei. Pentru că zilele acestea au fost temperaturi ce au depășit și 30 de grade și solul nisipos au făcut ca pepenii să se coacă la unii dintre agricultori. Până acum, fermierii se așteptau ca prima recoltă să apară pe piețe după 21 iunie. Pentru a-i convinge că sunt din patria pepenilor producătorii ne spun cum să-i deosebim de cei din Grecia.

Producătorii ne învață cum să îi deosebim pepenii din Dăbuleni și Cășărași de cei din Grecia

Este forfotă mare în câmpurile cultivate cu pepeni din Dăbuleni și Călărași. Prima producție a fost recoltată și dusă ori în piețele engros sau chiar la cea din Dăbuleni.

Comercianții ii conving pe clienți ca pepenii sunt din câmp, proaspeți culeși.

„Ăsta e proaspăt, se vede că e proaspăt. În al doilea rând, diferă și după culoare, la coajă. Și culoare și aspectul. În momentul în care codița e uscată înseamnă că pepenele e vechi, nu că nu e copt, nu neapărat că nu e copt, dar înseamnă că este vechi, adus din străinătate”, spune un producător.

„Pepenii proaspeți au un fel de brumă pe ei, noi îi spunem pruină. Să se uite la codiță, să fie verde, proaspătă, să-l roage pe producător. Să facă o mică degustare și aici ar fi să zicem diferențe. Bineînțeles, că atunci când gustăm, se vede din start diferențe. Adică pepenii românești sunt mai crocanți, mai aromați și foarte dulci„, spune Ion Păunel, președintele legumicultorilor.