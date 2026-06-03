Percheziții la fostul preot Cristian Pomohaci: este suspectat că ar fi întreținut relații sexuale cu băieți cu vârste de până la 16 ani

Polițiștii au efectuat miercuri trei percheziții domiciliare într-un dosar ce vizează acuzații de viol asupra unui minor și agresiune sexuală. Persoana vizată ar fi Cristian Pomohaci, în vârstă de 57 de ani, fost preot și interpret de muzică populară.

Cristian Pomohaci, suspectat că ar fi întreținut relații sexuale cu băieți cu vârste de până la 16 ani

Anchetatorii susțin că, începând din 2022, acesta ar fi întreținut relații sexuale consimțite cu minori de sex masculin, cu vârste de până la 16 ani, conform unor surse apropiate anchetei. Pomohaci a mai fost investigat anterior într-un caz similar, însă dosarul a fost clasat în februarie 2019 pe motiv de prescripție, faptele fiind considerate mai vechi de zece ani.

Amintim că Cristian Pomohaci a surprins pe toată lumea când, în urmă cu mai bine de opt ani, un tânăr a publicat înregistrări în care artistul de muzică populară, pe atunci preot, îi făcea avansuri sexuale. El a fost caterisit și nu mai poate sluji în Biserică.

Fostul cleric a fost condamnat definitiv în noiembrie 2020 de Curtea de Apel Mureș la un an de închisoare cu suspendare pentru evaziune fiscală, după ce nu și-ar fi achitat impozitele aferente veniturilor obținute din închirierea mai multor proprietăți. Ulterior, Arhiepiscopia de Alba Iulia a transmis o circulară în care se menționează că acesta oficiază ilegal slujbe religioase.

Documentul, semnat de arhiepiscopul Irineu, a fost citit în mai multe parohii din județele Alba și Mureș pe 3 mai 2026.