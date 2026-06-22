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Pericol de explozie la un bloc din București. 90 de persoane au fost evacuate

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Au fost detectate scurgeri de gaz la o țeavă care face legătura cu un bloc din București. Pompierii din cadrul ISU București-Ilfov intervin la fața locului. În urma incidentului, 90 de persoane au fost evacuate de urgență. Situația se află în dinamică.

Update, 22 iunie, ora 16:05. Reprezentanții ISU București-Ilfov transmit că s-au efectuat măsurători în imobil și nu sunt valori depășite. Se permite accesul locatarilor în apartamente.

ISU București-Ilfov a dispus evacuarea celor 6 scări ale blocului situat pe strada Postăvarul. În acest sens, 90 de persoane au fost scoase din imobil, iar alimentarea cu gaze a fost oprită. La fața locului intervin echipaje de pompieri, SMURD, salvatori, CBRN și ambulanță. Primele măsurători efectuate nu au indicat valori peste limitele normale la 3 scări de bloc. Intervenția este în desfășurare.

Pericol de explozie la un bloc din București. 90 de persoane au fost evacuate

Scurgeri de gaze pe strada Postăvarul din București: 90 de persoane au fost evacuate

90 de persoane au fost evacuate preventiv

Reprezentanții ISU București-Ilfov au raportat incidentul. La fața locului s-au deplasat mai multe echipaje de intervenție.

„Str. Postăvarul, scurgeri de gaz de la o țeavă care face legătura cu un bloc. Ca măsură preventivă a fost realizată evacuarea tuturor celor 6 scări ale blocului.

Acționează o autospecială de stingere, SMURD, SABIF, Detașamentul Special de Salvatori, echipaj CBRN.

Până în acest moment au fost evacuate 90 de persoane și a fost întreruptă alimentarea cu gaz de către reprezentanții companiei de gaze.
Pană în acest moment au fost efectuate măsurători la 3 scări de bloc și nu au fost detectate valori peste limitele normale”, transmite ISU București-Ilfov.

Nu au fost înregistrate victime și nici persoane care să necesite îngrijiri medicale.

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