Incidente grave la metrou, ținute la secret. Cum au rămas călătorii în beznă în stația Eroii Revoluției. Probleme sunt și la Preciziei, când explodează transformatoarele de la CET

Nicolae Oprea
Un incident grav a avut loc marți în stația Eroii Revoluției, de pe Magistrala 2 – cea mai circulată rută a metroului bucureștean. Călătorii s-au trezit în beznă în subteran, în timp ce trenurile încă mai circulau. Surse Metrorex au dezvăluit în exclusivitate pentru Gândul cât a durat această situație gravă.

O pană de curent a lăsat marți în beznă totală stația Eroii Revoluției de pe M2.

Mai mulți călători se aflau pe peron și s-au ajutat de lanternele de la telefoane.

Potrivit surselor Gândul, pana de curent a avut loc din cauza instalațiilor foarte vechi care nu au mai fost modernizate din anii 1983 – 1987, de când a fost dată în folosință Magistrala 2.

Pană de curent de 10 minute la Eroii Revoluției

Situația gravă de la Eroii Revoluției a durat aproximativ 10 minute, timp în care trenurile au continuat să circule, calea de rulare fiind pe instalație de curent diferită.

„În aceste situații trebuie închisă stația, pentru că pericolul este major. Nu este prima dată când se ia curentul la stația Eroii Revoluției. Guvernanții trebuie să înțeleagă urgent că starea instalațiilor de la metrou este extrem de degradată, mai ales pe M2, unde nu s-au făcut deloc investiții”, spun sursele Gândul.

Și la stația Preciziei, de pe Magistrala 3, a avut loc un astfel de incident și a fost cauzat de explozia transformatorului de la CET Vest. Pana de curent a avut loc în jurul orei 23.00, iar stația era aproape goală.

Revenind la Magistrala 2, ultimul incident de pe această linie a avut loc miercuri la prânzului, când roțile unui tren CAF s-au blocat la frânare. Din această cauză, roțile s-au frecat foarte tare cu șina ceea ce a condus la degajări de fum și miros de ars.

Marian Artimon, lider de sindicat Metrorex: „Magistrala 2 este cea mai tranzitată”

Marian Artimon, liderul de sindicat Metrorex, declara recent în emisiunea „Cu Gândul la București” că pe M2 trebuie înlocuite calea de rulare, instalațiile electrice, ventilațiile sau stațiile de pompare.

„Ele sunt românești, făcute de fabricile care acum nu mai sunt. Sunt produse în 1983, și unele trebuie neapărat înlocuite. Magistrala 2 este cea mai tranzitată, este cea mai veche, eu spun că este sigură în exploatare, dar are 40 de ani”, a declarat Marian Artimon, care a mai precizat că la Magistrala 1 s-au făcut modernizări, în timp.

Imaginile DEZASTRULUI de pe Magistrala 2 de metrou, Pipera – Berceni. Cât de degradate sunt traversele și buloanele care prind șinele

Gândul a publicat recent AICI imagini în premieră de pe Magistrala 2, Pipera – Berceni – Tudor Arghezi. Timpul și umiditatea, la pachet cu lipsa investițiilor de pe această rută de metrou, au făcut ca materialul rulant să se degradeze foarte mult. Magistrala 2 este cea mai aglomerată linie de metrou.

Sunt traverse pe Magistrala 2 de metrou extrem de degradate și ruginite. La fel se prezintă și buloanele care prind șinele pe traverse. Asta se poate observa din imaginile publicate în exclusivitate de Gândul.

Linia 2 de metrou, cunoscută ca „Magistrala corporatiștilor”, a fost dată în folosință în 1986. De atunci nu s-au mai făcut investiții pe această rută. De altfel, imaginile vorbesc de la sine.

