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Petrișor Peiu anunță condițiile pentru care AUR ar intra la guvernare

Luiza Dobrescu
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Senatorul AUR Petrișor Peiu a anunțat, la emisiunea „Ai Aflat! Cu Ionuț Cristache” care sunt condițiile pentru care AUR ar intra la Guvernare.

Conform acestuia, „dacă vorbesc cu acelaşi respect cu care vorbesc cu ceilalţi parteneri politici, putem să mai discutăm”.

„Dacă vorbesc cu același respect cu care vorbesc cu ceilalți parteneri politici, putem să discutăm. Dar intrarea la guvernare ține de acceptarea unor condiții minime de program de guvernare. Altfel….”, spune Petrişor Peiu în emisiunea „Ai Aflat! Cu Ionuț Cristache”. 

Întrebat cu cine este dispus AUR să guverneze, Peiu a mai spus că varianta ar fi „cu cine este dispus să accepte ceea ce noi dorim.”

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