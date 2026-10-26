Peiu îl acuză pe Bolojan că a mințit în privința deficitului bugetar: „Este cu 35 de miliarde de lei mai mare decât s-a anunțat”

Liderul grupului senatorial AUR, Petrișor Peiu, a declarat luni, că Guvernul Bolojan a prezentat date care nu reflectă adevărata dimensiune a deficitului bugetar. Peiu susține că, potrivit calculelor sale bazate le datele Eurostat, deficitul României din primul semestru al anului 2026 ar fi cu 35 de miliarde de lei mai mare decât cel anunțat fostul Executiv.

„În primul rând, vorbim despre faptul că s-a dovedit de către Eurostat că ceea ce a spus Guvernul Bolojan referitor la deficitul bugetar a fost o minciună. Și am să iau foarte pe scurt faptele. Guvernul comunică la șase luni un deficit bugetar de 2% din PIB, 41 de miliarde de lei. În același timp, Eurostatul ne arată că, pe trimestrul unu, deficitul bugetar brut a fost 7,4%, iar în trimestrul doi, 7,8%. Ambele procentaje se referă la PIB-urile respectivelor trimestre. Practic, este un decalaj între ce spune Eurostat, 76 de miliarde de lei pe primul semestru, și ce spune Guvernul, 41 de miliarde de lei. E un decalaj de 35 de miliarde de lei. Iată ce spune Guvernul, respectiv ce spune Eurostatul. Care este adevăratul deficit?”, a spus liderul grupului senatorial AUR, Petrișor Peiu, într-o conferinţă de presă.

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Peiu susține că una dintre principalele greșeli ale fostei guvernări a fost creșterea simultană a taxelor de consum și a prețurilor la energie.

„Unde a greșit major Guvernul Bolojan? De unde vine greșeala? La baza tuturor erorilor politice în reducerea deficitului stă rata mare a inflației, care este generată de o greșeală fundamentală: creșterea simultană a taxelor de consum, respectiv a prețurilor din industria energetică. Prețurile din industria energetică au crescut nu datorită sau din cauza activității Guvernului, dar Guvernul, văzând acest lucru, ar fi avut datoria să nu crească taxele de consum, pentru că inițial, adică în semestrul doi al anului 2025, Guvernul a avut taxe, încasări mai mari la buget, ca urmare a creșterii prețurilor la energie și a creșterii TVA.

Numai că în semestrul unu al anului 2026 a venit reversul medaliei: trebuie să cumpere Guvernul produse mai scumpe, servicii mai scumpe. Și atunci, toate aceste lucruri s-au văzut într-o creștere a cheltuielilor angajate, pentru că toate acele investiții despre care vorbim se fac cu materii prime și materiale, cu servicii mai scumpe decât cele la care au, care au fost gândite inițial. Deci, cu alte cuvinte, pentru a încheia, avem următoarea concluzie: deficitul bugetar adevărat, cel considerat de finanțatori de bănci, de Comisia Europeană, de cine vrem noi, este deficitul pe standardul ESA. Acesta este cu 35 de miliarde pe primele șase luni mai mare decât s-a anunțat, decât a anunțat Guvernul inițial. A doua concluzie importantă: la baza acestui fenomen stă impactul inflaționist al creșterii simultane a prețurilor la energie, o creștere de 60%, și, în același timp, creșterea taxelor de consum și a impozitelor pe proprietate”, a precizat senatorul AUR.