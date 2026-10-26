Prima pagină » Actualitate » Peiu îl acuză pe Bolojan că a mințit în privința deficitului bugetar: „Este cu 35 de miliarde de lei mai mare decât s-a anunțat”

Peiu îl acuză pe Bolojan că a mințit în privința deficitului bugetar: „Este cu 35 de miliarde de lei mai mare decât s-a anunțat”

Olga Borșcevschi
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Liderul grupului senatorial AUR, Petrișor Peiu, a declarat luni, că Guvernul Bolojan a prezentat date care nu reflectă adevărata dimensiune a deficitului bugetar. Peiu susține că, potrivit calculelor sale bazate le datele Eurostat, deficitul României din primul semestru al anului 2026 ar fi cu 35 de miliarde de lei mai  mare decât cel anunțat fostul Executiv.

Vezi galeria foto
5 poze

„În primul rând, vorbim despre faptul că s-a dovedit de către Eurostat că ceea ce a spus Guvernul Bolojan referitor la deficitul bugetar a fost o minciună. Și am să iau foarte pe scurt faptele. Guvernul comunică la șase luni un deficit bugetar de 2% din PIB, 41 de miliarde de lei. În același timp, Eurostatul ne arată că, pe trimestrul unu, deficitul bugetar brut a fost 7,4%, iar în trimestrul doi, 7,8%. Ambele procentaje se referă la PIB-urile respectivelor trimestre. Practic, este un decalaj între ce spune Eurostat, 76 de miliarde de lei pe primul semestru, și ce spune Guvernul, 41 de miliarde de lei. E un decalaj de 35 de miliarde de lei. Iată ce spune Guvernul, respectiv ce spune Eurostatul. Care este adevăratul deficit?”, a spus liderul grupului senatorial AUR, Petrișor Peiu, într-o conferinţă de presă.

Sondaj Gândul

Crezi că va rezista Guvernul Luca Niculescu până în 2028?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Peiu susține că una dintre principalele greșeli ale fostei guvernări a fost creșterea simultană a taxelor de consum și a prețurilor la energie.

Petrișor Peiu: „Economia ii dă Guvernului Bolojan cel mai puternic vot de neîncredere”

Petrișor Peiu: „Economia ii dă Guvernului Bolojan cel mai puternic vot de neîncredere”

„Unde a greșit major Guvernul Bolojan? De unde vine greșeala? La baza tuturor erorilor politice în reducerea deficitului stă rata mare a inflației, care este generată de o greșeală fundamentală: creșterea simultană a taxelor de consum, respectiv a prețurilor din industria energetică. Prețurile din industria energetică au crescut nu datorită sau din cauza activității Guvernului, dar Guvernul, văzând acest lucru, ar fi avut datoria să nu crească taxele de consum, pentru că inițial, adică în semestrul doi al anului 2025, Guvernul a avut taxe, încasări mai mari la buget, ca urmare a creșterii prețurilor la energie și a creșterii TVA.

Numai că în semestrul unu al anului 2026 a venit reversul medaliei: trebuie să cumpere Guvernul produse mai scumpe, servicii mai scumpe. Și atunci, toate aceste lucruri s-au văzut într-o creștere a cheltuielilor angajate, pentru că toate acele investiții despre care vorbim se fac cu materii prime și materiale, cu servicii mai scumpe decât cele la care au, care au fost gândite inițial. Deci, cu alte cuvinte, pentru a încheia, avem următoarea concluzie: deficitul bugetar adevărat, cel considerat de finanțatori de bănci, de Comisia Europeană, de cine vrem noi, este deficitul pe standardul ESA. Acesta este cu 35 de miliarde pe primele șase luni mai mare decât s-a anunțat, decât a anunțat Guvernul inițial. A doua concluzie importantă: la baza acestui fenomen stă impactul inflaționist al creșterii simultane a prețurilor la energie, o creștere de 60%, și, în același timp, creșterea taxelor de consum și a impozitelor pe proprietate”, a precizat senatorul AUR.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

ECONOMIE Alexandru Nazare anunță că 2027 va fi un „an-cheie al ajustării fiscale, nu un an al creșterilor spectaculoase de bugete”. Ce spune despre deficitul bugetar
16:04
Alexandru Nazare anunță că 2027 va fi un „an-cheie al ajustării fiscale, nu un an al creșterilor spectaculoase de bugete”. Ce spune despre deficitul bugetar
JUSTIȚIE Achiziția de remorchere pentru Dunăre, în centrul unui dosar de fraudă de 7 milioane de euro. Șase inculpați au fost trimiși în judecată
15:20
Achiziția de remorchere pentru Dunăre, în centrul unui dosar de fraudă de 7 milioane de euro. Șase inculpați au fost trimiși în judecată
INEDIT Unde poți călători în Europa în noiembrie 2026: 5 destinații de neratat, festivaluri spectaculoase și un hotel nou cu 20 de piscine
15:05
Unde poți călători în Europa în noiembrie 2026: 5 destinații de neratat, festivaluri spectaculoase și un hotel nou cu 20 de piscine
EMISIUNI Sistemul medical din România vs. Germania: Analiza salarizării din perspectiva unui medic cu 10 ani de experiență în străinătate
14:30
Sistemul medical din România vs. Germania: Analiza salarizării din perspectiva unui medic cu 10 ani de experiență în străinătate
SĂNĂTATE Consumul de ceai de cel puțin 3 ori pe săptămână poate reduce riscul de boli vasculare cu 11%, arată un studiu. De ce ceaiul foarte fierbinte poate avea efectul opus
14:30
Consumul de ceai de cel puțin 3 ori pe săptămână poate reduce riscul de boli vasculare cu 11%, arată un studiu. De ce ceaiul foarte fierbinte poate avea efectul opus
Mediafax
Guvernul Niculescu, în pericol să piardă sprijinul coaliției. PSD și PNL pregătesc evaluări decisive
Digi24
Trump îl consideră pe Orban „candidatul ideal” pentru una dintre cele mai importante funcții din lume. Rusia și China au susținut ideea
Cancan.ro
'Nostradamus al Americii', profeție îngrijorătoare pentru 2028. Război care ar dura 27 de ani: 'Al 3-lea Antihrist va fi nimicit'
Prosport.ro
Loredana, o nouă apariție îndrăzneață la 56 de ani! Prietena Simonei Halep și a Nadiei Comăneci, fără inhibiții
Adevarul
Ce sporuri se calculează la pensie. Lista completă a veniturilor care pot fi valorificate
Mediafax
Un nou derapaj al lui Donald Trump. A jignit Norvegia după ce nu a primit Premiul Nobel pentru Pace
Click
Ce pretenții a avut Bunica pentru filmările cu Mircea Bravo la noul film „Băiat de milioane”. Actorul spune ce s-a întâmplat în realitate
Digi24
Capcana lui Putin: condiția care vizează direct România. De ce vrea Kremlinul Europa la negocierile privind Ucraina
Cancan.ro
Ninge 15 zile fără oprire în aceste orașe din România! Meteorologii EaseWeather au modificat prognoza
Ce se întâmplă doctore
Zodiile favorizate de Sfântul Dumitru 2026. Se anunță schimbări în dragoste și surprize financiare MARI
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Un Volkswagen Touareg cu motor V6 de 245 CP costă cât o mașină de oraș
Descopera.ro
Unde mergeau oamenii la toaletă în Roma antică?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
Cum luptă albinele cu alți polenizatori? Un studiu trage un semnal de alarmă!
Mediafax Italia
Se apropie VORTEXTUL POLAR! Ce regiuni vor fi afectate
Mediafax Spania
AU EXPLODAT prețurile la hoteluri! Cât a ajuns să coste o cameră
FLASH NEWS PSD i-a propus pe Marius Budăi și Bogdan Ivan pentru funcții de conducere în Camera Deputaților. Ce poziții ar urma să ocupe cei doi foști miniștri
15:26
PSD i-a propus pe Marius Budăi și Bogdan Ivan pentru funcții de conducere în Camera Deputaților. Ce poziții ar urma să ocupe cei doi foști miniștri
FOTO Pe Moșteanu l-a apucat nostalgia la aniversarea de 10 ani în politică și a publicat fotografii de arhivă cu Nicușor Dan, înainte ca partidul să-l trădeze pe actualul președinte. Fostul ministru al Apărării a fost manager de club de biliard înainte de a deveni politician
15:17
Pe Moșteanu l-a apucat nostalgia la aniversarea de 10 ani în politică și a publicat fotografii de arhivă cu Nicușor Dan, înainte ca partidul să-l trădeze pe actualul președinte. Fostul ministru al Apărării a fost manager de club de biliard înainte de a deveni politician
CONTROVERSĂ Cum a trecut Nicki Minaj, „regina rap-ului” din SUA, de la critic vehement la fana numărul 1 a lui Trump. În urmă cu zece ani, artista îi contesta politicile anti-imigrație
14:48
Cum a trecut Nicki Minaj, „regina rap-ului” din SUA, de la critic vehement la fana numărul 1 a lui Trump. În urmă cu zece ani, artista îi contesta politicile anti-imigrație
FLASH NEWS Luca Niculescu merge mâine la Chișinău, în prima sa deplasare externă ca premier. Ce se află pe agenda prim-ministrului
14:36
Luca Niculescu merge mâine la Chișinău, în prima sa deplasare externă ca premier. Ce se află pe agenda prim-ministrului
EXCLUSIV „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe luni, 26 octombrie, de la ora 20:30, live pe Gândul. În exclusivitate, Gheorghe Piperea, dezvăluiri despre cazul Călin Georgescu
14:21
„Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe luni, 26 octombrie, de la ora 20:30, live pe Gândul. În exclusivitate, Gheorghe Piperea, dezvăluiri despre cazul Călin Georgescu
FLASH NEWS PNL și USR au depus o nouă cerere pentru comisia de anchetă „Mykonos-Nordis”. Conducerea PSD a Camerei Deputaților, obligată să supună cererea votului plenului
14:10
PNL și USR au depus o nouă cerere pentru comisia de anchetă „Mykonos-Nordis”. Conducerea PSD a Camerei Deputaților, obligată să supună cererea votului plenului

Cele mai noi

Trimite acest link pe