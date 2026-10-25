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Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR: Digitalizarea nu reduce birocrația, pentru simplul fapt că birocrația nu este cauzată de interacțiunea fizică cu funcționarii

Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR: Digitalizarea nu reduce birocrația, pentru simplul fapt că birocrația nu este cauzată de interacțiunea fizică cu funcționarii
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Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, critică programul de guvernare propus de Guvernul Niculescu, specificând că digitalizarea este prezentată drept o soluție miraculoasă pentru reducerea costurilor și birocrației, în timp ce România se află pe ultimul loc în UE în privința competențelor digitale de bază și a interacțiunii online a cetățenilor cu autoritățile publice.

Potrivit acestuia, digitalizarea nu poate simplifica administrația fără reducerea volumului de informații și documente solicitate cetățenilor și firmelor și fără eliminarea contractelor IT cu dedicație.

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„Și în programul de guvernare Luca Niculescu se vorbește prea mult despre digitalizare, văzută ca o miraculoasă soluție pentru reducerea costurilor și pentru de-birocratizare.

Acest lucru dovedește atât neînțelegerea fenomenului, cât și lipsa oricărui contact cu realitatea.

Digitalizarea nu reduce birocrația pentru simplul fapt că birocrația nu este cauzată de interacțiunea fizică cu funcționarii, ci de cantitatea imensă de informații cerută de către instituțiile publice firmelor și cetățenilor. Mai mult, programele nefuncționale precum celebrul exemplu de la Casa de Sănătate nu fac decât să crească enorm timpii petrecuți pentru rezolvarea unor probleme mărunte.

Digitalizarea nu reduce defel costurile dacă este însoțită de contracte cu dedicație, cu costuri de câteva ori mai mari decât media pieței, așa cum a fost cazul celebrelor contracte Microsoft sau a contractelor discutate de guvern cu „măreața” firmă de IT&C Schwaz Digits (Lidl și Kaufland, mai pe românește)!

Acum despre realitatea țării noastre:

1. Avem cea mai mică pondere din UE pentru populația adultă cu abilități digitale de bază, cu patru din ultimele cinci regiuni din UE în acest clasament; minimul UE este atins în macro-regiunea 4 (Banat plus Oltenia) cu doar 27,1% din populație cu abilități digitale de bază, dar mai avem și macro-regiunea 1 (Vest plus Centru) cu 29,9%, macro-regiunea 2 ( Dobrogea plus Moldova ), cu 30,2% și macro-regiunea 3 (Muntenia) cu 37,95! Media UE este 60,4%…

2. Avem și cea mai mică pondere a interacțiunilor online cu autoritățile : doar 6 regiuni din UE au raportat ponderi sub 20,0% în 2025, iar toate acestea au fost situate în România. Cea mai mică pondere a fost înregistrată în Sud-Vest Oltenia (12,9%). În București-Ilfov, avem puțin peste 27%, în Muntenia 13,4%, în Moldova 13,6%, în Nord Vest 14,8%, în Vest 21,4%, în Centru 14,5% și în Dobrogea 16,7%. Media europeană este 57,7%…”, a declarat Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR.

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