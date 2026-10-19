Petrișor Peiu explică de ce a crescut prețul curentului cu 25%, chiar dacă producția s-a mărit și consumul a scăzut

Senatorul AUR Petrișor Peiu critică dur politica energetică a României și susține că dezvoltarea accelerată a producției de energie din surse regenerabile, în paralel cu reducerea producției din cărbune și energie nucleară, a creat un dezechilibru care se reflectă în prețurile plătite de consumatori.

Într-o postare pe Facebook, parlamentarul atrage atenția asupra unui paradox: România produce mai multă energie electrică, importă mai puțin și consumă mai puțin, dar prețurile continuă să crească.

”Prostia și domnia se plătesc întotdeauna. În primele opt luni din 2026, producția de energie electrică a crescut cu 3,1%, importul a scăzut cu 6,3%, consumul în economie a scăzut cu 1,6%, consumul populației a scăzut cu 11,3%, exportul a crescut cu 12,4% . Dar, cu toate acestea, prețul a crescut cu 20-25%! De ce? Pentru că producția a crescut la energia din panouri fotovoltaice și eoliene, dar a scăzut din cărbune și nuclear!”, a scris senatorul pe rețelele sociale.

”Producem mai multă energie, dar pierdem mai mulți bani”

Petrișor Peiu pune sub semnul întrebării eficiența dezvoltării capacităților de producție fotovoltaică în absența unor soluții suficiente de stocare și de echilibrare a sistemului energetic. În opinia sa, simpla instalare a unui număr tot mai mare de panouri solare nu garantează reducerea costurilor pentru consumatori, dacă energia produsă nu poate fi utilizată atunci când cererea este ridicată.

”Mai simplu: avem o producție uriașă dimineața, pe care o exportăm la prețuri de nimic și o producție insuficientă după-amiaza și seara, ore la care importăm la prețuri astronomice. Adică producem mai multă energie, dar pierdem mai mulți bani. De unde se vede că hărnicia (de a instala panouri) nu e întotdeauna productivă și, uneori, se transformă în prostie. Iar prostia se plătește”, a mai scris Petrișor Peiu.