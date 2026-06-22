Petrișor Peiu, al doilea om din AUR, amenință cu retragerea din partid dacă George Simion decide să-l susțină pe Veștea, într-o reacție exclusivă pentru Gândul.

Petrișor Peiu amenință cu retragerea din AUR

” Dacă George Simion va veni și ne va spune că trebuie să îl votăm pe Adrian Veștea, mă voi retrage”, a spus Peiu, în exclusivitate pentru Gândul.

Veștea și Simion, discuții la sediul AUR

Veștea a răspuns invitației publice pe care Simion a făcut-o azi. Liderul AUR a cerut ca votul pentru cabinetul lui Veștea să fie solicitat de către președintele Nicușor Dan și de către premierul desemnat, iar cererea sa a primit un răspuns câteva ore mai târziu, când Veștea a anunțat, pe pagina sa de Facebook, că este un om al dialogului și că înțelege responsabilitatea care îi revine de a pune stop ”haosului politic”, motiv pentru care va avea o discuție cu liderul AUR.

„Sunt un om al dialogului și al consensului.

Înțelegând responsabilitatea care îmi revine pentru a pune capăt haosului politic, voi avea o întâlnire cu președintele AUR, George Simion.

Când vine vorba de România și de rezolvarea unei crize fără precedent, îmi asum un dialog deschis cu orice formațiune politică votată de români. Este cred obligatoriu dacă vrem să avem, în adevăratul sens al cuvântului, un Guvern al României”, a scris premierul desemnat, Adrian Veștea, pe Facebook.