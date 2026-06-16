Piedone Junior, primarul Sectorului 5, reacționează după ce a fost exclus din partid: „Arunci peste bord singurul om care știe să vâslească”

Piedone Junior, primarul Sectorului 5, a reacționat pe Facebook, după ce a fost exclus din partid. Acesta declară: „Arunci peste bord singurul om care știe să vâslească”.

„Stimați cetățeni ai Sectorului 5,

De la începutul acestui mandat, singurii mei „colegi de partid” ați fost dumneavoastră! Dezvoltarea acestui sector se face pe stradă, pe șantiere și, mai ales, în mijlocul oamenilor.

​Această excludere dintr-o formațiune politică îmi permite să fiu mai prezent ca niciodată pe stradă, acolo unde oamenii sunt cei mai importanți. Partidul a decis că nu mai are loc de mine? E în regulă. Istoria ne învață că o barcă se scufundă după ce arunci peste bord singurul om care știa să vâslească.

​Rămân același Vlad Popescu Piedone: independent de interese. Ne vedem în continuare pe teren, acolo unde rezultatele se văd cu ochiul liber.

Cu stimă,

Vlad Popescu Piedone

Primarul Sectorului 5

P.S.

​Foștilor colegi le mulțumesc pentru libertatea pe care mi-au acordat-o”, a scris acesta pe contul social.