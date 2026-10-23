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PNL somează PSD să își retragă comunicatul privind deficitul bugetar și acuză partidul de manipulare și minciună

Olga Borșcevschi
PNL somează PSD să își retragă comunicatul privind deficitul bugetar și acuză partidul de manipulare și minciună
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Partidul Naţional Liberal (PNL) cere PSD să dezmintă public manipularea privind nivelul deficitului bugetar, să retragă comunicatul publicat pe pagina oficială a partidului şi să prezinte corect datele, subliniind că precizările transmise de Ministerul Finanţelor în cursul zilei de joi contrazic falsa interpretare promovată de social-democrați şi clarifică semnificaţia indicatorilor publicaţi de Eurostat.

PNL somează PSD să dezmintă manipulările privind deficitul bugetar

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„Partidul Național Liberal cere PSD să dezmintă public manipularea privind nivelul deficitului bugetar, să retragă comunicatul publicat pe pagina oficială a partidului și să prezinte corect datele. Precizările transmise de Ministerul Finanțelor în cursul zilei de joi contrazic falsa interpretare promovată de PSD și clarifică semnificația indicatorilor publicați de Eurostat”, transmite PNL într-un comunicat.

Foto: Mediafax

Potrivit liberalilor, minciunile lansate în calitate de unic partid de guvernare pot avea efecte grave asupra credibilității României și pot crea confuzie pe piețele financiare și în mediul de afaceri.

PNL arată că„deficitul bugetar al României la jumătatea anului a fost de 2% din PIB, iar România se află în grafic pentru a-şi îndeplini ţinta de deficit bugetar pe acest an – dacă PSD nu o va deraia din nou”.

„Rezultatele ajustării bugetare sunt confirmate şi de cele trei agenţii internaţionale de rating care evaluează România. Două dintre ele estimează un deficit chiar mai mic decât ţinta Guvernului Bolojan, de 6,2% din PIB: Moody’s – 5,8% şi Fitch – 5,9%, în timp ce S&P estimează un deficit de 6,25% din PIB. Aceste evaluări confirmă că eforturile de reducere a deficitului bugetar sunt recunoscute la nivel internaţional. Notăm că acţiunea PSD de ieri a fost în mod vădit rău intenţionată şi cu un scop manipulator. PSD putea cere date ministrului Finanţelor dacă nu avea încredere în agenţiile de rating care şi-au prezentat constatările în ultima perioadă.

Dacă PSD va refuza să retracteze minciunile promovate, concluzia va fi că noua guvernare pregăteşte aruncarea în aer a deficitului bugetar în lunile care urmează. Ceea ce se întâmplă acum e de fapt plantarea de probe false, e construirea de alibiuri pentru eşecul guvernării, pentru nerespectarea promisiunilor populiste ale PSD şi nerespectarea ţintei de deficit.

PSD trebuie să abandoneze manipulările şi să treacă să guverneze, să îşi asume cu adevărat răspunderea şi să pregătească cât mai repede bugetul României pentru anul viitor. Orice întârziere în adoptarea următorului bugetul va duce la consecinţe negative atât pentru mediul de afaceri, cât şi pentru cetăţenii ţării”, mai spune PNL.

PSD contestă efectele măsurilor de austeritate impuse de Guvernul Bolojan

PSD a transmis joi că măsurile de austeritate luate de Guvernul Ilie Bolojan nu au reușit să reducă deficitul bugetar și cere schimbarea direcției economice. Social-democrații invocă datele Eurostat, potrivit cărora deficitul României a ajuns la 9,2% din PIB, peste nivelul de 7,7% înregistrat în mandatul Guvernului Ciolacu. Social-democrații susțin că „românii au fost chinuiți degeaba cu creșteri de taxe și impozite”. (Mai multe detalii AICI)

Sursa foto: Ilie Bolojan Facebook

Facebook Ilie Bolojan

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