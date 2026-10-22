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PSD contestă efectele măsurilor de austeritate impuse de Guvernul Bolojan: „Românii au fost chinuiți degeaba cu creșteri de taxe și impozite”

PSD contestă efectele măsurilor de austeritate impuse de Guvernul Bolojan: „Românii au fost chinuiți degeaba cu creșteri de taxe și impozite”
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PSD acuză fostul guvern condus de Ilie Bolojan că măsurile de austeritate nu au redus deficitul bugetar. Social-democrații invocă datele Eurostat, potrivit cărora deficitul României a ajuns la 9,2% din PIB, peste nivelul de 7,7% înregistrat în mandatul Guvernului Ciolacu. Social-democrații susțin că „românii au fost chinuiți degeaba cu creșteri de taxe și impozite”.

„Eurostat a aprins lumina pe deficitul lăsat de guvernarea Bolojan! Datele publicate pe 21 octombrie arată că Guvernul Bolojan lasă în urmă un deficit de 9,2% din PIB (date ajustate sezonier), cel mai mare din Uniunea Europeană și semnificativ peste deficitul de 7,7% din PIB înregistrat de Guvernul Ciolacu, la finalul celui de-al doilea trimestru din 2025. Explozia deficitului la finalul guvernării Bolojan, de la 5,5% în primul trimestru din acest an, la 9,2% în trimestrul II, arată tentativa fostului premier de a ascunde datele dezastrului”, arată PSD.

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PSD: „Românii au fost chinuiți degeaba cu creșteri de taxe și impozite”

PSD afirmă că majorările de taxe și măsurile de austeritate au afectat populația și economia, fără să reducă deficitul. Partidul invocă și creșterea inflației și scăderea vânzărilor cu amănuntul.

„Raportarea Eurostat expune eșecul de proporții al austerității! Românii au fost chinuiți degeaba cu creșteri de taxe și impozite! După terapia de șoc, care a băgat țara în recesiune, a prăbușit consumul și a produs cea mai mare inflație din Europa, Ilie Bolojan a obținut un deficit mai mare decât cel pe care ar fi trebuit să îl reducă.

România a devenit campioana europeană absolută la rezultate negative: cel mai mare deficit, cea mai mare inflație, cea mai mare scădere a consumului și cel mai mare declin în economie. Sunt cele mai proaste rezultate obținute de un prim-ministru al României!”, continuă social-democrații.

Social-democrații solicită schimbarea direcției economice și înlocuirea austerității cu măsuri de protecție pentru persoanele cu venituri mici și medii. Aceștia propun sprijin pentru industrie și micii antreprenori.

„Datele europene arată că demersul PSD de a schimba direcția de guvernare este întemeiat. Este nevoie să trecem de la statul-opresiv care tăia și impunea măsuri de austeritate, la statul-partener care își plătește facturile la timp și susține economia productivă. Iar austeritatea trebuie înlocuită cu protecție pentru românii cu venituri mici și medii și cu măsuri de sprijin pentru industrie și micii antreprenori”, transmit social-democrații.

Datele Eurostat arată că România a avut, în trimestrul II din 2026, un deficit bugetar de 9,2% din PIB, cel mai mare din UE. Totodată, țara a înregistrat scăderi ale PIB-ului și vânzărilor cu amănuntul, precum și cea mai ridicată inflație din Uniune.

„Date Eurostat, ajustate sezonier:

  • Deficitul bugetar, trimestrul II 2026: 9,2% din PIB în România, cel mai mare din UE. Media UE a fost de 3,5%, iar în zona euro de 3,3%.
  • Evoluția deficitului: 7,7% din PIB în trimestrul II 2025, 5,5% în trimestrul I 2026 (cifră revizuită în creștere de la 3,6%) și 9,2% în trimestrul II 2026.
  • PIB, trimestrul II 2026: scădere de 2% față de anul anterior, cea mai mare din UE. Economia UE a crescut cu 1,4%.
  • Inflația armonizată, septembrie 2026: 6,5%, cea mai mare din UE. Media UE a fost de 3,8%.
  • Vânzările cu amănuntul, iulie 2026: scădere de 5,7% față de anul anterior, cea mai mare din UE”, mai arată PSD.
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