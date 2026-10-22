PNL a votat pentru impozitarea progresivă în Parlamentul European, deși o respinge în România. Ce spune un europarlamentar PSD

Europarlamentarul PSD Andi Cristea acuză PNL de contradicții privind impozitarea progresivă. Europarlamentarul social-democrat susține că liberalii au votat în Parlamentul European pentru acest sistem, deși programul de guvernare din România prevedea menținerea cotei unice. Votul a avut loc pe 21 octombrie.

Amendamentul privind impozitarea progresivă a fost adoptat cu 429 de voturi „pentru”, 219 voturi „împotriva” și 16 abțineri. Europarlamentarul Andi Cristea acuză PNL că susține o poziție la Bruxelles și alta în România, unde promovează menținerea cotei unice.

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Europarlamentar PSD: „La Bruxelles votezi ce cere grupul, acasă spui ce vrea să audă electoratul”

„21 de zile. Două parlamente. Două poziții ale PNL.

📅 30 septembrie, Parlamentul României. PNL își prezintă programul de guvernare de la tribună: „Cota unică rămâne aceeași, fără taxe și impozite noi.” Linie roșie, cum spune partidul de 20 de ani.

📅 21 octombrie, Parlamentul European. Delegația PNL votează în unanimitate PENTRU amendamentul 14 la orientările UE privind ocuparea forței de muncă: sisteme de impozitare progresive, care să susțină crearea de locuri de muncă. 7 din 7 europarlamentari PNL prezenți. Niciun vot contra, nicio abținere.

Știm ce urmează: „orientările nu sunt obligatorii”, „fiscalitatea e competență națională”, „am votat linia grupului european”. Exact asta e problema. La Bruxelles votezi ce cere grupul, acasă spui ce vrea să audă electoratul, și speri că nu pune nimeni cele două alături.

Un principiu pe care îl apără doar acolo unde nu costă nimic nu e un principiu. E o poziție de conjunctură. Asta nu e seriozitate, e oportunism.

Românii au dreptul să știe cum votează partidele și la Bruxelles, nu doar ce declară la București. Votul e public, nominal, verificabil”, a notat europarlamentarul PSD Andi Cristea pe Facebook.

Europarlamentarul Andi Cristea acuză PNL de „oportunism” și îi îndeamnă pe români să verifice votul nominal al europarlamentarilor pe platforma HowTheyVote.eu.

Sursă foto: Facebook/arhivă