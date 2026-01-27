Premierul Ilie Bolojan spune că impozitarea progresivă este o soluţie care nu poate să fie implementată în viitorul apropiat

Impozitarea progresivă, despre care s-a tot bătut monedă de către PSD, este o măsură fiscală care nu poate fi deocamdată implementată, a declarat premierul Ilie Bolojan în cadrul unui interviu pentru RFI, marţi dimineaţă.

Premierul a mai spus că, în ultimele luni, nu au mai existat discuţii în coaliţie pe marginea acestui subiect. Explicaţia prim-ministrului este aceea că o astfel de măsură fiscală ar presupune modificări la legile fiscale şi ar avea nevoie de cel puţin un an şi jumătate ca să fie puse la punct mecanismele prin care să fie implementată.

„Fiecare partid poate să declare ceea ce crede de cuviinţă”, a mai spus Bolojan, referindu-se la acuzaţiile celor de la PSD că ar refuza să ia în calcul impozitarea progresivă.

Impozitarea progresivă presupune ca, pe măsură ce veniturile contribuabililor sunt mai mari, să crească și cotele de impozit datorate statului.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Bolojan spune că sunt posibile mai multe variante de adoptare a noilor măsuri fiscale şi le amână cu o săptămână

Guvernul Bolojan a făcut un sacrificiu mare pentru un câștig mic. Încasările din TVA au crescut cu numai 11% în 2025, dar majorarea a adus inflație, șomaj și scăderea consumului