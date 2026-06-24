Povestea macabră a unui angajat al unui spital din Budapesta. Ce făcea cu părțile anatomice din cadavre umane

Un angajat al unui spital din Budapesta, în vârstă de 30 de ani, a lăsat mută opinia publică și a șocat autoritățile în urma activității sale macabre din interiorul unității medicale. În cursul zilei de miercuri, 17 iunie, el a fost reținut de polițiști. Atenție, urmează informații care pot afecta emoțional.

Autoritățile din Ungaria au deschis o anchetă după un caz neobișnuit petrecut la un spital din Budapesta. Un angajat de 30 de ani este suspectat că ar fi colectat ilegal și consumat părți din cadavre umane. Miercurea trecută, polițiștii l-au arestat pe angajatul unității medicale, iar cazul este investigat de Serviciul Național de Poliție din Ungaria, arată Mediafax, care citează tvpworld.com.

„Departamentul de Protecție a Vieții din cadrul Biroului Național de Investigații a început o anchetă după ce a primit informații conform cărora un transportator de pacienți dintr-un spital din Budapesta depozita părți ale corpului uman atât la locul de muncă, cât și acasă”, transmite Poliția, arată gbnews.com.

Ce a declarat angajatul spitalului în fața anchetatorilor

Ancheta arată că suspectul ar fi obținut părți anatomice atât din activitatea sa la spital, cât și prin deschiderea unor morminte din cimitire abandonate din Ungaria și Slovacia. În urma perchezițiilor, polițiștii au găsit mai multe rămășițe. Printre acestea se numără cranii, oase, un picior întreg, un creier, o mână și o inimă conservată într-un borcan.

Experții criminaliști verifică în continuare inima pentru a stabili dacă este de origine umană sau animală. Autoritățile spun că suspectul a recunoscut folosirea ilegală a unor părți din corpuri umane. El ar fi declarat că ar fi fost atras de astfel de rămășițe. Poliția afirmă că bărbatul susține că le-ar fi preparat și le-ar fi consumat. Ancheta va stabili proveniența lor, modul de operare, precum și modul în care va fi sancționat.

„A spus că era atras în mod special de părțile corpului uman, din care își preparase mâncarea în diferite feluri și le mâncase”, au transmis autoritățile.

Poliția investighează cazul

De altfel, anchetatorii spun că suspectul era pasionat de anatomie și patologie și ar fi disecat animale. Familia și apropiații ar fi cunoscut preocupările acestuia și își fotografia colecția de părți anatomice umane. Poliția încearcă să stabilească proveniența rămășițelor descoperite. Nu sunt excluse noi acuzații. Deocamdată, identitatea suspectului și spitalul nu au fost făcute publice.

Sursă foto: Shutterstock, Envato (imagini cu rol ilustrativ)