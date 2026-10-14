Predoiu compară criza politică din România cu scufundarea Titanicului: „Impactul se apropie”

Ministrul interimar al Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, lansează un avertisment dur în plină criză politică și compară negocierile pentru formarea unui nou guvern cu ultimele momente de dinaintea scufundării Titanicului.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, acesta acuză liderii politici că și-au pus interesele de partid înaintea interesului național și susține că patru oameni mai au o ultimă șansă să evite un eșec cu efecte asupra întregii țări.

Într-o postare intitulată ”Despre Titanic (2)”, Cătălin Predoiu descrie actualul blocaj politic drept o situație-limită, în care timpul pentru găsirea unei soluții este aproape epuizat.

”Și s-a ajuns la capăt de drum… Exact ca pe Titanic, bătaia pe scaune a durat până în ultima clipă. Iar acum, impactul se apropie. Mai sunt doar câteva clipe, măsurate în timp istoric, în care dezastrul poate fi evitat. Mai există timp pentru o ultimă manevră. Dar cârma nu poate fi trasă simultan în direcții opuse. Orice câștig derizoriu, calculat în contul unuia, poate însemna o pierdere uriașă pentru Țară. Sunt patru lideri care mâine pot trage de cârmă în direcția salvării. Sau nu.

Toți patru vin din Transilvania. Dar mâine trebuie să gândească pentru întreaga Românie, pentru întregul popor. Sunt patru oameni care mai au șansa să devină, în ultima clipă, salvatori. După ce o vară întreagă au jucat un șah cinic, în care procentele de partid au cântărit mai mult decât interesul țării. Ironia sorții este că nu pot salva situația decât împreună, deși este limpede că nu se mai suportă reciproc”, a scris ministrul pe pagina sa de Facebook.

”Dați țării un guvern! Orice fel ar fi, dar dați-l!”

Cătălin Predoiu consideră că actuala criză reprezintă un test pentru capacitatea liderilor politici de a-și depăși orgoliile și de a lua decizii în interesul României. Totodată, ministrul le cere liderilor politici să abandoneze disputele privind condițiile și limitele negocierilor și să își asume responsabilitatea formării unui nou Executiv.

”Acum se vede cine este om de stat și cine este simplu lucrător de partid. Acum se vede cine poate pune interesul țării mai presus de orgoliile și calculele personale. Ce vor alege? Să repare, cât mai pot, consecințele propriului eșec politic de a menține o coaliție care ar fi trebuit să fie coaliția dezvoltării naționale? Sau să transforme acest eșec politic într-un eșec al întregii țări? Dacă vor eșua, mai devreme sau mai târziu, numele lor vor ajunge în partea întunecată a cărții de istorie.

Nu pentru ceea ce au spus, ci pentru ceea ce nu au fost în stare să facă. Indiferent ce ne spun, indiferent cât de iscusit ne explică „liniile roșii”, știm cu toții că decizia este doar în mâinile lor. Și nimeni nu va uita. Mai sunt câteva clipe istorice. Dați țării un guvern! Orice fel ar fi, dar dați-l!”, a încheiat Cătălin Predoiu.