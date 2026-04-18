Predoiu le mulțumește vameșilor când nu iau șpagă. „Astfel de exemple trebuie recunoscute”

Cătălin Predoiu, ministru al Afacerilor Interne, le mulțumește vameșilor că „au refuzat categoric o sumă de bani oferită pentru a evita aplicarea legii”. Oficialul precizează că un astfel de gest este de aplaudat și că oferă „forță unei instituții”. Mesajul integral poate fi citit mai jos.

Cătălin Predoiu a continuat să precizeze, în mesajul de mai jos, că au procedat corect, „într-un moment în care slăbiciunea umană ar fi putut învinge cu ușurință principiile”.

„Am ținut să îi transmit personal aprecierea mea agentului-șef adjunct de poliție Ionuț-Valentin Sasu pentru conduita sa exemplară din 11 aprilie 2026, când a refuzat categoric o sumă de bani oferită pentru a evita aplicarea legii.

Am considerat firesc să recunosc direct un asemenea gest, pentru că el spune ceva esențial despre ce dă forță unei instituții: caracterul oamenilor ei, respectul față de lege și demnitatea cu care este purtată uniforma. Astfel de exemple trebuie recunoscute, respectate și urmate”, a transmis Cătălin Predoiu, potrivit postării de pe Facebook-ul Ministerului Afacerilor Interne.

„Astfel de comportamente schimbă mentalități și reprezintă modele demne de urmat”

„Am luat act, cu mare bucurie, de modul dumneavoastră exemplar de gestionare a momentului din data de 11.04.2026. Într-un moment în care slăbiciunea umană ar fi putut învinge cu ușurință principiile, ați ales, fără ezitare, modalitatea corectă de acțiune, cea menită să reflecte asumarea responsabilității statutului pe care îl dețineți. Refuzul categoric al acelei sume de bani, oferite pentru a evita aplicarea unor măsuri legale, nu a fost doar o simplă decizie profesională, ci a fost o dovadă a conștientizării depline a rolului social pe care îl au organele de aplicare a legii, o afirmare puternică a valorilor instituționale care trebuie să ne ghideze pe toți. Gestul dumneavoastră nu a fost doar despre respectarea legii, ci despre apărarea demnității profesiei pe care o reprezentanți și, mai presus de toate, despre respectul față de sine. Ați reușit, astfel, să redați sens cuvintelor onoare, respect și prestigiu. Astfel de comportamente schimbă mentalități și reprezintă modele demne de urmat. Cu siguranță, fără să știți, ați aprins în rândul colegilor dorința de a fi mai buni, mai responsabili și mai determinați în privința modului în care își desfășoară activitatea. De aceea, în calitate viceprim-ministru, ministru al afacerilor interne, vă adresez cele mai sincere felicitări pentru conduita manifestată, din partea mea și din partea întregii echipe de conducere a Ministerului Afacerilor Interne, urându-vă să aveți o carieră lungă și plină de împliniri, așezată permanent în spiritul nealterat al valorilor fundamentale ale profesiei deținute!”, se arată în mesajul oficial.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Mediafax Foto; Facebook Ministerul Afacerilor Interne, România