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Premieră pe Aeroportul Otopeni: inteligența artificială va estima când ajung bagajele pasagerilor la bandă

Nicolae Oprea
Premieră pe Aeroportul Otopeni: inteligența artificială va estima când ajung bagajele pasagerilor la bandă
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Compania Națională Aeroporturi București și EUROCONTROL (Organizația Europeană pentru Siguranța Navigației Aeriene) au implementat la Aeroportul Henri Coandă prima fază a proiectului „Prediction of Luggage Delivery Time”. „Acest concept reprezintă o soluție inovatoare pentru predicția timpilor de livrare a bagajelor.

„Proiectul utilizează modele avansate de inteligență artificială, analiză de date și algoritmi de învățare automată pentru estimarea perioadei de așteptare a bagajelor la benzile din zona de Sosiri, contribuind astfel la optimizarea fluxurilor operaționale și la creșterea punctualității serviciilor oferite pasagerilor”, transmite CNAB.

Potrivit CNAB, conceptul utilizează date complexe (numărul zborului, standul aeronavei, compania aeriană responsabilă de livrarea bagajelor, agentul de handling subcontractat de compania aeriană, timpii de livrare, alocarea la banda de bagaje etc.) pentru antrenarea unui model predictiv capabil să estimeze timpul de livrare a bagajelor la bandă pentru fiecare cursă care aterizează pe Aeroportul Henri Coandă.

„Vom putea oferi informații mai precise privind timpul estimat de livrare a bagajelor”

„Vom putea oferi informații mai precise privind timpul estimat de livrare a bagajelor, oferind servicii moderne pasagerilor și companiilor aeriene”, a declarat Bogdan Mîndrescu, director general al Companiei Naționale Aeroporturi București.

„Ne bucurăm să avem CNAB drept partener în implementarea celor mai inovatoare proiecte pentru îmbunătățirea fluxurilor operaționale și a satisfacției pasagerilor. Apetitul CNAB pentru modernizare și digitalizare înseamnă pași concreți spre echivalarea nivelului de servicii oferite în marile aeroporturi europene. Prin implicarea în acest proiect, România contribuie activ la transformarea digitală a aviației europene și la dezvoltarea serviciilor aeroportuare moderne, inteligente și orientate către pasager”, a declarat Paul Bărăbaș, reprezentant al statului român la EUROCONTROL.

Proiectul comun CNAB-EUROCONTROL reprezintă un sistem complet care include metodologia specifică, modelul unic de inteligență artificială și un set de protocoale software, dezvoltate în cadrul EUROCONTROL Innovation Hub (la sediul din Brétigny-sur-Orge, Franța), ca parte a programului EATIN – European Aviation Transport Innovation Network.

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