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Premierul Luca Niculescu, tur de forță prin ministere. Cinci miniștri își preiau mandatele în prezența șefului Guvernului

Elena Popescu
Premierul Luca Niculescu, tur de forță prin ministere. Cinci miniștri își preiau mandatele în prezența șefului Guvernului
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Premierul Luca Niculescu participă miercuri, 21 octombrie, la o serie de ceremonii de predare-primire a mandatelor în noul Guvern. Șeful Executivului are programate vizite la cinci ministere, printre care Externele, Educația și Apărarea.

Schimbările vin la o zi după ce Cabinetul Niculescu a primit votul de învestitură în Parlament, cu 280 de voturi favorabile.

Potrivit programului oficial anunţat de Guvern, premierul Luca Niculescu are, miercuri, următoarea agendă:

Ora 09:00 – Participare la preluarea mandatului de către noul ministru al Investiţiilor şi Proiectelor Europene

Ora 09:40 – Participare la preluarea mandatului de către noul ministru al Afacerilor Externe

Ora 10:15 – Participare la preluarea mandatului de către noul ministru al Educaţiei şi Cercetării

Ora 11:00 – Participare la preluarea mandatului de către noul ministru al Apărării Naţionale

Ora 11:45 – Participare la preluarea mandatului de către noul ministru al Culturii.

Schimbări la Externe, Educație și Sănătate

La Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, social-democratul Alexandru-Mihai Ghigiu preia conducerea instituției de la Dragoș Pîslaru (PNL).

”A fost o perioadă intensă, care a cerut promptitudine, echilibru şi decizii deloc uşoare, dar în care am încercat să păstrez mereu atenţia îndreptată către oameni”, a scris, marţi, pe Facebook, Pîslaru, care a îndeplinit şi funcţia de ministru interimar al Muncii, după retragerea social-democraţilor din Guvernul Bolojan.

Sebastian-Dănuţ Neculăescu, unul dintre independenţii politic din Guvernul Niculescu, va prelua mandatul de ministru de Externe de la Oana Ţoiu (USR).

”A fost o onoare să-mi pot servi ţara, alături de oameni buni, în vremuri grele. Vă mulţumesc!”, a scris, marţi, Ţoiu, pe Facebook, după învestirea Guvernului Niculescu.

Valentin-Sorin Costreie, fost consilier al preşedintelui Nicuşor Dan, va prelua mandatul de ministru al Educaţiei de la Mihai Dimian.

”A fost o perioadă dificilă, atât pentru dumneavoastră, cât şi pentru mine. Vă mulţumesc pentru muncă, răbdare, sprijin, dar şi pentru propunerile şi observaţiile care m-au ajutat să găsesc soluţii mai bune pentru provocările cu care m-am confruntat. Am pus în această responsabilitate tot ceea ce am ştiut şi am putut, cu bună-credinţă şi cu gândul la viitorul copiilor noştri. Mandatul se încheie. Implicarea mea în educaţie şi cercetare continuă”, transmitea Dimian, după învestirea noului Guvern.

De la ora 12.00, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, care va prelua mandatul de la Cseke Attila, va susţine o conferinţă de presă la sediul Ministerului Sănătăţii pe tema situaţiei financiare a sistemului de Sănătate.

Guvernul Luca Niculescu a primit, marţi, votul de învestitură din partea Parlamentului, cu 280 de voturi ”pentru”.

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