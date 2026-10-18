Un preot a murit strivit de o cruce, în timpul ce susținea o slujbă, în fața altarului, într-o biserică. Imaginile au fost transmise în direct

Un preot a avut parte de un final tragic, în timp ce susținea în direct o slujbă religioasă. În timp ce se afla în fața altarului, o cruce masivă s-a desprins de perete și l-a strivit. Imaginile cu momentul tragic au circulat rapid în spațiul public.

Preotul Patricio Alfredo Sánchez Molinari se afla într-o biserică din Guayaquil, Ecuador. În timp ce liturghia era transmisă live pe Facebook, o cruce masivă s-a desprins de peretele din spatele său și a căzut peste el. În momentul surprins de camera video se poate observa cum, într-o fracțiune de secundă, simbolul religios îl strivește, arată minuto60.com.

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Mai multe persoane au început să strige și să sară în ajutorul preotului, așa cum se poate observa în videoclip.

„Părinte, părinte! Chemaţi o ambulanţă!”, se aude o femeie spunând înainte ca transmisiunea să fie întreruptă.

A fost confirmat decesul preotului Patricio Alfredo Sánchez Molinari

Cei prezenți au încercat să-l ajute pe preot, iar vestea s-a răspândit rapid în comunitatea catolică din oraș. Arhiepiscopia din Guayaquil a confirmat decesul acestuia și a fost demarată o anchetă. Accidentul s-a produs sâmbătă, în timpul slujbei de la biserica Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Momentul prăbușirii crucifixului a fost surprins în transmisiunea live de pe Facebook, în jurul minutului 27.

Arhidieceza locală a confirmat moartea acestuia printr-un mesaj semnat de cardinalul Luis Cabrera Herrera. Arhidieceza a transmis condoleanțe familiei, apropiaților și comunității redemptoriste. Credincioșii au fost îndemnați să se roage pentru preotul decedat.

„Vă informăm că iubitul nostru părinte Patricio Alfredo Sánchez Molinari a plecat în Casa Tatălui pentru a se bucura de prezența și de slava Sa”, se arată în mesaj.

Sursă video: X