Un preot a murit strivit de o cruce, în timpul ce susținea o slujbă, în fața altarului, într-o biserică. Imaginile au fost transmise în direct

Un preot a avut parte de un final tragic, în timp ce susținea în direct o slujbă religioasă. În timp ce se afla în fața altarului, o cruce masivă s-a desprins de perete și l-a strivit. Imaginile cu momentul tragic au circulat rapid în spațiul public.
Preotul Patricio Alfredo Sánchez Molinari se afla într-o biserică din Guayaquil, Ecuador. În timp ce liturghia era transmisă live pe Facebook, o cruce masivă s-a desprins de peretele din spatele său și a căzut peste el. În momentul surprins de camera video se poate observa cum, într-o fracțiune de secundă, simbolul religios îl strivește, arată minuto60.com.
Mai multe persoane au început să strige și să sară în ajutorul preotului, așa cum se poate observa în videoclip.
„Părinte, părinte! Chemaţi o ambulanţă!”, se aude o femeie spunând înainte ca transmisiunea să fie întreruptă.
Cei prezenți au încercat să-l ajute pe preot, iar vestea s-a răspândit rapid în comunitatea catolică din oraș. Arhiepiscopia din Guayaquil a confirmat decesul acestuia și a fost demarată o anchetă. Accidentul s-a produs sâmbătă, în timpul slujbei de la biserica Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Momentul prăbușirii crucifixului a fost surprins în transmisiunea live de pe Facebook, în jurul minutului 27.
Arhidieceza locală a confirmat moartea acestuia printr-un mesaj semnat de cardinalul Luis Cabrera Herrera. Arhidieceza a transmis condoleanțe familiei, apropiaților și comunității redemptoriste. Credincioșii au fost îndemnați să se roage pentru preotul decedat.
„Vă informăm că iubitul nostru părinte Patricio Alfredo Sánchez Molinari a plecat în Casa Tatălui pentru a se bucura de prezența și de slava Sa”, se arată în mesaj.
Sursă video: X