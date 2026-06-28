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Preşedintele Israelului, la Marşul Vieţii de la Iaşi: „Cum a fost posibil ca într-un mare oraş european să fie şters chipul lui Dumnezeu din om?”. Ce a spus în discursul său. Gândul a scris în premieră că președintele va ține luni un discurs și în Parlament

Luiza Dobrescu
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Preşedintele Statului Israel, Isaac Herzog, alături de soţia sa, Michal, a participat duminică, la Iași, la Marșul Vieții, manifestare anuală de comemorare a victimelor Pogromului din iunie 1941.

Evenimentul este catalogat drept unul dintre cele mai sângeroase episoade antisemite din istoria României, în care au fost uciși peste 13.000 de evrei.

Isaac Herzog: „Cum poate fi înţeleasă o asemenea cruzime

În discursul său, preşedintele Isaac Herzog, a spus că „evreii din România au avut un rol esenţial în întemeierea şi dezvoltarea Statului Israel şi reprezintă până astăzi o punte vie între România şi poporul evreu”.

„În faţa recrudescenţei antisemitismului, avem responsabilitatea comună de a apăra adevărul, memoria şi demnitatea umană. Îi mulţumesc primarului municipiului Iaşi, Mihai Chirica, precum şi preşedintelui, Parlamentului şi Guvernului României pentru angajamentul lor în combaterea antisemitismului şi în păstrarea memoriei Holocaustului (…) Astăzi privesc spre trecut, plâng pentru cei pierduţi şi rostesc rugăciunea Kaddish în memoria lor, în numele trecutului nostru şi pentru viitorul nostru”, a afirmat Isaac Herzog.

Isaac Herzog a mai subliniat, în discursul său, că „acest act de comemorare a miilor de femei, bărbaţi, copii şi vârstnici evrei ucişi pe acest pământ, la Iaşi şi în împrejurimi, între 28 iunie şi 6 iulie 1941, nu poate şterge suferinţa victimelor.”

„ Nu diminuează vina morală a făptaşilor. Nu poate anula crimele, umilinţele, bătăile sau trenurile morţii, orchestrate la cele mai înalte niveluri, dar puse în aplicare de oameni din toate păturile societăţii, în acele cumplite zile de vară, în urmă cu 85 ce ani. Şi nici nu ne ajută să înţelegem această întrebare simplă, dar arzătoare: cum? Cum poate fi înţeleasă o asemenea cruzime, răspândită în întreaga societate? Cum a fost posibil ca într-un mare oraş european, care timp de secole a fost un centru înfloritor al vieţii evreieşti, să fie şters chipul lui Dumnezeu din om? Singurul răspuns la această întrebare tulburătoare este o tăcere asurzitoare”.

Preşedintele Statului Israel va avea, luni, şi câteva întrevederi cu preşedintele Nicuşor Dan, cu liderul PSD, Sorin Grindeanu, iar de la ora 17.00 va fi prezent în plenul parlamentului, unde va susţine un discurs în faţa plenului reunit, aşa cum Gândul a anunţat deja în exclusivitate. 

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