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Nicuşor Dan explică de ce a ales să marcheze Ziua Armatei Române în Baza 86 Aeriană din Călăraşi

Luiza Dobrescu
Nicuşor Dan explică de ce a ales să marcheze Ziua Armatei Române în Baza 86 Aeriană din Călăraşi
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Preşedintele Nicuşor Dan a sărbătorit Ziua Armatei Române în unitatea care se află „în prima linie de apărare”. Acesta s-a referit la Baza 86 Aeriană din Borcea, Călăraşi.

„De Ziua Armatei României, am ales să fiu alături de militarii Bazei 86 Aeriene, un adevărat vârf de lance al forțelor noastre. Ei sunt, la propriu, în prima linie de apărare și au demonstrat-o fără ezitare în urmă cu doar câteva zile, când au doborât cu precizie două drone ostile intrate în spațiul nostru aerian.

Armata este o instituție simbol a României și, deloc întâmplător, instituția în care românii au cea mai mare încredere. Într-o lume marcată de incertitudine, Armata inspiră în continuare acele valori de care societatea are atâta nevoie: seriozitate, disciplină și datoria îndeplinită”.

Preşedintele dă asigurări românilor că, „alături de aliații din NATO și partenerii din UE, vom acționa ferm pentru a descuraja și, dacă va fi cazul, pentru a neutraliza orice amenințare la granițele noastre”.

„Războiul Rusiei împotriva Ucrainei generează astăzi amenințări fără precedent la Marea Neagră, care ajung până în apele teritoriale și în Zona Economică Exclusivă a României, punând în pericol securitatea noastră și libertatea de navigație. Alături de aliații din NATO și partenerii din UE, vom acționa ferm pentru a descuraja și, dacă va fi cazul, pentru a neutraliza orice amenințare la granițele noastre.

La mulți ani Armatei României! La mulți ani, România!”, se arată în mesajul postat pe facebook.

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