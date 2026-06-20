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Președintele Turciei, așteptat la București în acest an. Nicușor Dan anunță întâlniri la nivel guvernamental și economic

Olga Borșcevschi
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Președintele României, Nicușor Dan, a declarat sâmbătă, la Istanbul, că România așteaptă în acest an vizita oficială la București a președintelui Republicii Turcia, Recep Tayyip Erdoğan. De asemenea, el a anunțat o ședință comună a guvernelor celor două state și de organizarea unui amplu forum de afaceri.

„Așteptăm vizita președintelui turc în acest an, la București. În momentul în care ea va avea loc, va avea loc și o ședință comună de guverne”, a afirmat președintele României.

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