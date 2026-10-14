Prezență exotică în țara noastră. O colonie de păsări flamingo și-a găsit reședința pe Lacul Techirghiol din Constanța

O colonie de păsări flamingio și-a făcut recent apariția pe Lacul Techirghiol de lângă celebrele stațiuni Eforie Nord și Eforie sud. Potrivit specialiștilor, păsările exotice și-au găsit aici un refugiu.

„O surpriză pentru ochi și o minune a naturii, aceste frumoase și elegante creaturi par să-și fi găsit în acest colț de țară habitatul ideal”, spun reprezentanții Stațiunii Balneare Techirghiol.

Potrivit sursei citate, vremea blândă de la noi, de la început de octombrie, pare că a fost pe placul acestor păsări.

Lacul Techirghiol, un mediu propice pentru păsările flamingo

„Cu o distribuție inițială predominantă în bazinul Mediteranei, păsările flamingo nu sunt obișnuite în mod obișnuit să-și facă simțită prezența în România. Cu toate acestea, aici ele par să fi găsit un refugiu pe placul lor, într-o zonă suficient de sărată și bogată în hrană. Pe lângă acest aspect, vremea blândă de la noi pare să le fie pe plac, contribuind la prelungirea șederii lor. Specialiștii, uimiți de această apariție rară și incitantă, au remarcat că păsările flamingo s-au adaptat destul de bine la mediul lacului Techirghiol. În ciuda rezistenței lor la condiții dificile, acestea necesită liniște și neîngrădire din partea omului pentru a se simți în siguranță”, spun autoritățile din Techirghiol.

Potrivit biologului Adrian Bîlbă, Lacul Techirghiol, cu apele sale sărate și liniștite, pare să ofere un mediu propice pentru acestea, lipsit de perturbările aduse de prezența omului.

Foto: Iulian Sorin Dichiseanu