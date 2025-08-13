Prima pagină » Actualitate » Stațiunea de la Marea Neagră unde „AURUL NEGRU” vindecă mii de turiști veniți din toată țara. Ce obiective poți vizita aici

13 aug. 2025, 14:42, Actualitate
Pe malul celui mai mare lac salin din România, la doar câțiva kilometri de Constanța, se află Techirghiol, o stațiune balneară cu o istorie bogată și o reputație unică în lume. La Techirghiol, nămolul sapropelic, supranumit „aurul negru”, este cunoscut pentru proprietățile sale terapeutice.

De-a lungul timpului, nămolul sapropelic a devenit o comoară pentru sănătatea oamenilor.

Legenda lui Tekir și nămolul vindecător

Potrivit tradiției, numele localității vine de la un bătrân turc, Tekir, care ar fi ajuns din întâmplare pe malul lacului. După o baie în nămolul negru și în apele sărate, el și măgarul care îl însoțea s-au vindecat miraculos. Legenda a dăinuit peste secole, iar astăzi face parte din identitatea orașului Techirghiol.

Primele mențiuni documentare apar în secolul al XVI-lea, în perioada stăpânirii otomane, când lacul a fost consemnat în actele sultanului Suleiman Magnificul.

După revenirea Dobrogei la România, în 1878, locul a atras numeroși intelectuali și o serie de personalități ale vremii, precum Mihail Kogălniceanu, Mircea Eliade sau Tudor Arghezi, care își petreceau verile aici.

În 1928, Techirghiol a primit statut oficial de stațiune balneară, iar în anii ’30 se ridicaseră, deja, primele hoteluri și vile. Chiar și un sanatoriu modern apăruse în zonă.

Nămolul sapropelic de la Techirghiol este rezultatul a mii de ani de depuneri organice și minerale. Are o consistență fină, culoare închisă și un miros specific datorat hidrogenului sulfurat.

În 2011, Federația Mondială de Hidroterapie și Climatoterapie l-a declarat „cel mai bun nămol din lume”.

Aplicat sub supravegherea medicilor, nămolul are efecte antiinflamatorii, analgezice și regenerante, fiind folosit pentru afecțiuni reumatice, neurologice, post-traumatice, dermatologice, ginecologice sau respiratorii. Pe lângă tratamentele medicale, este utilizat și în scop cosmetic, pentru tonifierea pielii și detoxifiere.

Obiective care merită vizitate

Techirghiol nu înseamnă, însă, doar tratament. Turiștii care vin aici sunt invitați să descopere o serie de locuri încărcate de istorie și frumusețe, cum ar fi:

  • Lacul Techirghiol – cel mai mare lac salin din țară, cu o salinitate de peste 90 g/l;
  • Mănăstirea Sfânta Maria – adăpostește o bisericuță de lemn din secolul al XVIII-lea, adusă aici de Patriarhul Justinian pentru a salva sanatoriul preoțesc de la naționalizare;
  • Casa Memorială Mircea Eliade – locul în care scriitorul și-a petrecut verile copilăriei și care păstrează amintirea legăturii sale cu Dobrogea;
  • Grădina Botanică – singura de pe litoralul românesc, având peste 20.000 de plante și un peisaj spectaculos, de la cascade artificiale la colecții de cactuși;
  • Farul din Tuzla – cel mai vechi far românesc de pe țărmul Mării Negre, ridicat în 1900.

Orașul Techirghiol se află la 16 km de Constanța și foarte aproape de Eforie Nord. Din Constanța se poate ajunge în aproximativ 20 de minute cu mașina sau transportul local. De la București, drumul durează circa două ore și jumătate și se parcurge pe Autostrada Soarelui.

În concluzie, Techirghiol rămâne o destinație aparte, un loc unde legenda se împletește cu medicina, iar peisajul natural completează o experiență de vacanță unică.

