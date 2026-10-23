Primele imagini cu nava lovită de drone în Marea Neagră, la 24 de km de Constanța. Ambarcațiunea este aproape scufundată, operațiunea de salvare este în plină desfășurare

O navă a fost lovită de drone vineri în Marea Neagră. Autoritățile române intervin pentru salvarea unei nave pe Marea Neagră, la 13 mile marine (24 km) de Portul Constanța, în afara apelor teritoriale ale României.

Ministerul Afacerilor Externe a publicat primele imagini cu nava lovită de drone în Marea Neagră, la numai 24 de kilometri de Constanța. În clipul postat pe pagina de Facebook a MAE se poate vedea cum nava este efectiv răsturnată și plutește în derivă în apele mării.

La bord se aflau 13 persoane, dintre care 9 au fost salvate, a anunțat Autoritatea Navală Română.

Nava comercială a suferit avarii majore și s-a răsturnat

”Structurile Ministerului Afacerilor Interne participă astăzi, 23 octombrie 2026, la o operațiune de căutare și salvare a persoanelor dispărute în urma unui incident produs la bordul unei nave comerciale, sub pavilionul Insulelor Comore, aflate în afara apelor teritoriale, în Marea Neagră. În jurul orei 10:00, polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au fost informați de către Centrul Maritim de Coordonare (MRCC) Constanța cu privire la producerea unui incendiu la bordul unei nave comerciale, aflate la aproximativ 13 mile marine est de Constanța.

Nava comercială a suferit avarii majore și s-a răsturnat, existând riscul iminent de scufundare.

Din totalul celor 13 persoane aflate la bord, zece au fost recuperate de o altă navă comercială aflată în zonă, dintre care nouă în viață și una decedată. Alte trei persoane sunt în continuare date dispărute. Cele nouă persoane salvate au fost ulterior preluate de nava Gărzii de Coastă de la bordul navei comerciale care a intervenit inițial pentru recuperarea acestora.

În prezent, nava Gărzii de Coastă, împreună cu o navă a Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM), desfășoară activități de căutare și salvare pentru identificarea și recuperarea persoanelor dispărute. De asemenea, un elicopter al Inspectoratului General de Aviație al MAI a fost prealertat pentru a sprijini, la nevoie, operațiunea. La acest moment, condițiilor meteorologice nu permit intervenția aeriană.

Totodată, dispozitivul de intervenție din Portul Constanța a fost redimensionat și cuprinde patru ambulanțe SMURD, o unitate de terapie intensivă mobilă, două autospeciale pentru transport personal și victime multiple, precum și un post medical avansat”, arată comunicatul emis de Poliția de Frontieră.

Un marinar mort, alți trei dispăruți

Autoritățile române au fost alertate de membrii echipajului în jurul orei 10:00. La bordul navei se aflau 13 marinari: 10 cetăţeni ucraineni şi 3 cetăţeni azeri.

”O amplă operaţiune de căutare şi salvare se desfăşoară în acest moment în Marea Neagră. Centrul Maritim de Coordonare din cadrul Autorităţii Navale Române a fost alertat astăzi, în jurul orei 10:00, cu privire la nava Khoryv, aflată în dificultate în afara apelor teritoriale ale României, la o distanţă de 13 mile marine travers de Constanţa. La bordul navei se afla un echipaj format din 13 membri: 10 cetăţeni ucraineni şi 3 cetăţeni azeri.

Imediat după primirea semnalului de alarmă, nave aparținând Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM) și Ministerului Afacerilor Interne (MAI) au plecat în misiune pentru recuperarea marinarilor. Din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile și a vizibilității scăzute, intervenția pe cale aeriană cu elicopterul nu este posibilă.

Până în acest moment, navele de intervenție au reușit să recupereze din apă 9 persoane în viață și un corp neînsuflețit. Echipele de salvare continuă operațiunile de căutare pentru identificarea și salvarea celorlalți 3 membri ai echipajului”, a anunțat Autoritatea Navală Română, într-un comunicat.