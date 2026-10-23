O nouă navă lovită de drone în Marea Neagră, la 24 de kilometri de Portul Constanța. Nouă marinari au fost salvaţi, trei sunt dispăruţi, iar unul este decedat

Autoritățile române intervin vineri pentru salvarea unei nave pe Marea Neagră, la 13 mile marine (24 km) de Portul Constanța, în afara apelor teritoriale ale României. La bord se aflau 13 persoane, dintre care 9 au fost salvate, a anunțat Autoritatea Navală Română.

Un marinar mort, alți trei dispăruți

Autoritățile române au fost alertate de membrii echipajului în jurul orei 10:00. La bordul navei se aflau 13 marinari: 10 cetăţeni ucraineni şi 3 cetăţeni azeri.

„O amplă operaţiune de căutare şi salvare se desfăşoară în acest moment în Marea Neagră. Centrul Maritim de Coordonare din cadrul Autorităţii Navale Române a fost alertat astăzi, în jurul orei 10:00, cu privire la nava Khoryv, aflată în dificultate în afara apelor teritoriale ale României, la o distanţă de 13 mile marine travers de Constanţa. La bordul navei se afla un echipaj format din 13 membri: 10 cetăţeni ucraineni şi 3 cetăţeni azeri.

Imediat după primirea semnalului de alarmă, nave aparținând Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM) și Ministerului Afacerilor Interne (MAI) au plecat în misiune pentru recuperarea marinarilor. Din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile și a vizibilității scăzute, intervenția pe cale aeriană cu elicopterul nu este posibilă.

Până în acest moment, navele de intervenție au reușit să recupereze din apă 9 persoane în viață și un corp neînsuflețit. Echipele de salvare continuă operațiunile de căutare pentru identificarea și salvarea celorlalți 3 membri ai echipajului”, a anunțat Autoritatea Navală Română, într-un comunicat.

Al treilea incident grav în Marea Neagră în octombrie

Pe 5 octombrie, nava turcească Royad Mammadov a fost lovită de drone în apropierea platformei Pescăruș și s-a scufundat. Incidentul s-a soldat cu moartea a două persoane, în timp ce 11 membri ai echipajului au fost salvați, potrivit autorităților române.

Pe 15 octombrie, nava Wine Trader, sub pavilionul San Marino, a fost avariată la 14 mile marine de Sulina. Cinci membri ai echipajului au fost transportați la spital.

Foto: vesselfinder.com