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A fost confirmat primul deces provocat de virusul gripal din acest sezon. Anunțul Institutului Național de Sănătate Publică

A fost confirmat primul deces provocat de virusul gripal din acest sezon. Anunțul Institutului Național de Sănătate Publică
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Institutul Național de Sănătate Publică (INSP) a raportat 82.363 de cazuri de infecții respiratorii în perioada 5-11 octombrie 2026. Totodată, a fost confirmat primul deces provocat de virusul gripal din acest sezon. Un bărbat din grupa de vârstă de peste 65 de ani, din județul Cluj, a murit. Iată cum arată raportul INSP.

„A fost comunicat primul deces confirmat cu virus gripal din acest sezon – bărbat din grupa de vârstă peste 65 de ani, din județul Cluj, având condiții medicale pre-existente, dar neînregistrat în RENV ca fiind vaccinat antigripal, confirmat cu virus gripal tip A, în curs de subtipare”, a precizat Institutul Național de Sănătate Publică (INSP).

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A fost confirmat primul deces provocat de virusul gripal din acest sezon. Anunțul Institutului Național de Sănătate Publică

A fost confirmat primul deces provocat de virusul gripal din acest sezon. Anunțul Institutului Național de Sănătate Publică. Sursă foto: Shutterstock.

Față de săptămâna anterioară, numărul infecțiilor respiratorii a crescut

Numărul infecțiilor respiratorii a crescut cu 2,7% față de săptămâna anterioară, dar a fost cu 2,8% mai mic decât în aceeași perioadă a sezonului trecut. Totalul a depășit cu 1,1% media ultimelor sezoane, de 81.497 de cazuri.

Instituția a raportat 201 cazuri de gripă clinică, față de 210 cazuri în săptămâna anterioară și 296 de cazuri în aceeași perioadă a sezonului trecut. Au fost înregistrate și 12 cazuri de infecții respiratorii acute severe. De asemenea, au fost raportate 12 cazuri de gripă confirmate în laborator, inclusiv 2 coinfecții cu virusurile gripale A și B.

Până la data de 11 octombrie 2026, au fost înregistrate 256.556 de vaccinări antigripale, dintre care 1.991 în farmacii comunitare autorizate. De la începutul sezonului, INSP a raportat 13 cazuri de gripă confirmate în laborator, inclusiv două coinfecții cu virusurile gripale A și B, arată news.ro.

Ministerul Sănătății recomandă vaccinarea antigripală, în special persoanelor cu risc crescut de complicații. Unele categorii beneficiază de vaccin gratuit. Potrivit instituției, imunizarea anuală reduce riscul formelor severe și al spitalizării.

„Vaccinarea antigripală este una dintre cele mai sigure și eficiente metode de protecție împotriva gripei. Făcut în fiecare an, vaccinul ajută la reducerea riscului de forme severe, complicații și spitalizare”, au transmis reprezentanții Ministerului Sănătății.

Vaccinul antigripal este gratuit pentru copiii de peste 6 luni, gravide, persoane de peste 65 de ani, pacienți cu boli cronice, personal medical și persoane instituționalizate. Cei cu vârste între 45 și 65 de ani, fără boli cronice, beneficiază de o compensare de 50%. Pentru ceilalți, o doză costă aproximativ 80-100 de lei.

Sursă foto: Shutterstock – imagini cu rol ilustrativ

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