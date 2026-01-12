Persoanele cu risc crescut de boală severă ar trebui să se vaccineze antigripal fără întârziere

Specialiștii din cadrul Institutului Național de Sănătate Publică (INSP) recomandă ca persoanele eligibile pentru vaccinarea antigripală, în special cele cu risc crescut de boală severă, să se vaccineze fără întârziere.

Potrivit INSP, tratarea timpurie a persoanelor afectate cu antivirale antigripale este esențială pentru reducerea probabilității apariției complicațiilor și a progresiei bolii în rândul populațiilor cu risc crescut de boală severă.

Sfaturi de la INSP

„Profilaxia antivirală ar trebui luată în considerare în focarele detectate în centrele de îngrijire pe termen lung (LTCF), indiferent de statusul vaccinal. Personalul și vizitatorii ar trebui să utilizeze măști în spitale și în centrele de îngrijire pe termen lung, în perioadele de circulație crescută a virusurilor respiratorii.

Comunicarea către populație este deosebit de importantă cu privire la modul în care poate fi redusă transmiterea și impactul bolii severe. Sunt necesare mesaje clare privind vaccinarea, respectarea igienei mâinilor și respectarea etichetei respiratorii”, recomandă sursa citată.

În săptămâna 29 decembrie 2025 – 4 ianuarie 2026 au fost raportate 61.016 cazuri de infecții respiratorii (gripă clinică, IACRS și pneumonii), înregistrându-se cu 13,1% mai puține cazuri comparativ cu săptămâna anterioară (70.243), pe fondul subraportării în contextul sărbătorilor de iarnă, și cu 36,9% mai multe cazuri comparativ cu aceeași săptămână a sezonului precedent (44.554).

Variația negativă față de media de 64.342 de cazuri calculată pentru ultimele sezoane (2018-2025, fără sezoanele pandemice) a fost de 5,2%.

În același interval, s-au înregistrat 10.570 de cazuri de gripă clinică la nivel național, comparativ cu 12.630 înregistrate în săptămâna precedentă (subraportare în contextul sărbătorilor de iarnă), de 2,2 ori mai multe față de aceeași săptămână a sezonului precedent (4.694) și de 3,8 ori mai multe față de media ultimelor cinci sezoane (2.778).

11 decese cu virus gripal

Totodată, au fost raportate 174 de cazuri de gripă confirmată de laborator: 35 cu virus gripal AH3, 5 cu virus gripal AH1, 132 cu virus gripal A nesubtipat, un caz cu virus gripal B și un caz de coinfecție cu virus gripal A+B.

În aceeași săptămână au fost comunicate opt decese noi confirmate cu virus gripal.

De la începutul perioadei de raportare, până în prezent, s-au înregistrat 11 decese confirmate cu virus gripal.

