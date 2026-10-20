Primul mesaj al lui Mihai Alexandru Ghigiu după preluarea ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene: Știu că în spatele fiecărui proiect european se află o școală, un spital, un drum, oameni care așteaptă

Mihai Alexandru Ghigiu (PSD) a depus jurământul ca ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene. Acesta a transmis un mesaj pe contul său de socializare, după învestitură.

„Am depus jurământul ca ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene, cu emoție și cu responsabilitate.

Știu că în spatele fiecărui proiect european se află o școală, un spital, un drum, oameni care așteaptă. Pentru ei voi munci, cu seriozitate și cu toată energia.

Așa să-mi ajute Dumnezeu! ”, a scris Mihai Alexandru Ghigiu pe Facebook.

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