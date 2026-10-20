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Primul mesaj al lui Mihai Alexandru Ghigiu după preluarea ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene: Știu că în spatele fiecărui proiect european se află o școală, un spital, un drum, oameni care așteaptă

Primul mesaj al lui Mihai Alexandru Ghigiu după preluarea ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene: Știu că în spatele fiecărui proiect european se află o școală, un spital, un drum, oameni care așteaptă
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Mihai Alexandru Ghigiu (PSD) a depus jurământul ca ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene. Acesta a transmis un mesaj pe contul său de socializare, după învestitură.

„Am depus jurământul ca ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene, cu emoție și cu responsabilitate.

Știu că în spatele fiecărui proiect european se află o școală, un spital, un drum, oameni care așteaptă. Pentru ei voi munci, cu seriozitate și cu toată energia.

Așa să-mi ajute Dumnezeu! ”, a scris Mihai Alexandru Ghigiu pe Facebook.

Guvernul Niculescu a depus jurământul la Palatul Cotroceni

După aproape sașe luni de criză politică, 168 de zile, adică fix 24 de săptămâni de la demiterea Guvernului Bolojan, România are un nou Guvern cu puteri depline.

Premierul desemnat Luca Niculescu a primit marți votul de încredere al Parlamentului pentru învestirea Cabinetului său, cu 280 „pentru”și 58 „împotrivă”.

După ce a fost învestit oficial, Luca Niculescu și echipa sa de miniștri au depus jurământul de învestitură la Palatul Cotroceni, în această seară.

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