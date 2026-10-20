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PSD anunță prioritățile după învestirea Guvernului Niculescu: „România are nevoie de o schimbare de direcție”

Olga Borșcevschi
PSD anunță prioritățile după învestirea Guvernului Niculescu: „România are nevoie de o schimbare de direcție”
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Partidul Social Democrat (PSD) a transmis, marţi, după votul din Parlament, pentru Guvernul învestirea Guvernului Luca Niculescu, că România are nevoie de o schimbare de direcție, iar miniştrii PSD din Executiv se vor ocupa de indexarea pensiilor, eliminarea CASS pentru mame şi veterani şi relansarea economică.

Măsurile asumate de social-democraţi

„România are nevoie de o schimbare de direcție. Guvernul a fost învestit cu 280 de voturi”, transmite PSD, pe Facebook.

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Social-democrații au anunțat și prioritățile partidului după învestirea Guvernului Niculescu.

„Indexarea pensiilor, eliminarea CASS pentru mame și veterani, plata facturilor statului către firme în maximum 90 de zile și relansarea economică sunt câteva dintre angajamentele asumate de miniștrii PSD în acest Executiv”, a precizat sursa citată.

Social-democraţii mai transmit că „România are nevoie de stabilitate, de măsuri concrete și de decizii care să îmbunătățească viața oamenilor”.

PSD are 12 reprezentanţi în Guvernul condus de Luca Niculescu. Cabinetul Niculescu mai are şase independenţi politic.

Guvernul Luca Niculescu a primit, marţi, votul de învestitură a Parlamentului, cu 280 de voturi „pentru” şi 58 de voturi „împotrivă”, potrivit anunţul oficial de la finalul şedinţei de plen reunit. Pentru a fi învestit, Executivul avea nevoie de 233 de voturi.

„Ne punem imediat pe treabă, chiar din această seară vom organiza prima şedinţă de guvern, România nu mai poate aştepta”, a anunţat Luca Niculescu, după votul Parlamentului.

Premierul desemnat Luca Niculescu este prezent la sedinta comuna a Camerei Deputatilor si Senatului, dedicata votului de investitura pentru noul Cabinet, desfasurata la Palatul Parlamentului din Bucuresti, marti, 20 octombrie 2026. ALEXANDRU NECHEZ / MEDIAFAX FOTO

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