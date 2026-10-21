Probleme uriașe pentru Carrefour. Magazine jefuite și vandalizate în Franța, chiar înaintea reducerilor de Black Friday. Pierderile ar putea ajunge la 200 de milioane de euro

Carrefour și-a redus estimările de profit pentru 2026, după ce protestele violente din Franța au provocat jafuri, distrugeri și închiderea temporară a mai multor magazine.

Aproximativ 50 de unități ale grupului au fost afectate direct de revolte, dintre care circa 20 au fost jefuite. Criza lovește compania într-un moment important pentru vânzări, chiar înainte de lansarea campaniilor de reduceri de Black Friday, potrivit Profit.ro.

Astfel, dacă anterior Carrefour anticipa o creștere a câștigului ajustat pe acțiune de 7-9% în 2026, noua prognoză indică stagnare sau doar o ușoară creștere. Retailerul estimează și o diminuare moderată a fluxului de numerar disponibil, comparativ cu 2025.

Magazine Carrefour jefuite și distruse. Pagube de zeci de milioane de euro

Protestele violente au afectat direct aproximativ 50 de magazine Carrefour din Franța, inclusiv supermarketuri și hipermarketuri. Dintre acestea, în jur de 20 au fost jefuite, potrivit informațiilor comunicate anterior de Alexandre Bompard, directorul general al grupului și președintele Federației Franceze a Comerțului și Distribuției. Alte unități au fost închise preventiv, inclusiv duminică și luni, pentru protejarea angajaților și a clienților.

”Având în vedere deteriorarea situației sociale și de securitate, Grupul consideră că tendințele de consum și condițiile de operare din Franța se înrăutățesc”, a transmis compania.

Directorul financiar Matthieu Malige a estimat că protestele violente ar putea avea un impact cuprins între 80 și 200 de milioane de euro asupra profitului operațional al companiei.

Criza din Franța a izbucnit într-un moment sensibil pentru retailer, care se pregătea să lanseze campaniile de reduceri de Black Friday. Matthieu Malige a avertizat că efectele protestelor vor continua să fie resimțite și în săptămânile următoare.

Compania a semnalat și deteriorarea încrederii consumatorilor, deja afectată de prețurile ridicate la combustibili. În aceste condiții, Carrefour se confruntă simultan cu pagube materiale, cheltuieli suplimentare și o diminuare a activității comerciale.

Acțiunile Carrefour au scăzut miercuri cu 12% la Bursa din Paris

Acțiunile Carrefour au scăzut miercuri cu 12% la Bursa din Paris, notează CNBC. De asemenea, în raportul privind rezultatele din trimestrul al treilea, publicat marți seară, Carrefour a invocat ”o situație fără precedent în Franța”.