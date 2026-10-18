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Protestele față de scumpiri au zguduit Franța. Magazinele brandurilor de lux au fost sparte și golite de hoți

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Mai multe magazine din Franța au fost devastate sâmbătă, în timpul protestelor împotriva costului ridicat al vieții. Hoții au spart vitrinele și au furat produse din magazine ale unor branduri cunoscute, precum Louis Vuitton, Apple, Hermès și Rolex, dar și din farmacii și supermarketuri. În urma jafurilor, unele branduri precum Dior au decis să sporească paza magazinelor pentru a preveni alte incidente. Autoritățile au anunțat că 1.200 de persoane au fost reținute, iar 150 de polițiști și jandarmi au fost răniți.

Vitrine sparte, magazine jefuite și un showroom incendiat în centrul Parisului

Primele jafuri din Paris au avut loc în apropierea Pieței Republicii, un loc cunoscut din capitala Franței, unde se organizează frecvent proteste. Acolo au izbucnit și confruntări între manifestanți și poliție. Mai mulți tineri au spart vitrinele magazinelor și au furat produsele din interior, fără să pară deranjați de camerele de supraveghere.

Printre magazinele vandalizate din Paris se numără Monoprix, SFR, Yves Rocher, Carrefour City, Franprix și Etam. Au fost atacate și un restaurant McDonald’s și un magazin Picard, iar un showroom Kawasaki a fost incendiat.

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Dior a angajat o firmă privată de pază pentru a-și proteja magazinul principal din Paris, pe fondul temerilor că poliția franceză nu va putea asigura securitatea. În același timp, magazinul JD Sports din Châtelet, o zonă comercială aglomerată din centrul capitalei, a fost golit de hoți în noaptea de sâmbătă.

Jafuri și magazine incendiate și în Lyon și Lille

Violențele s-au extins și în alte orașe din Franța. La Lyon, au fost jefuite magazine precum Nike, Hugo Boss, Lancel, Sephora, The Kooples și Jott. Un magazin Boulanger, care vinde electronice și electrocasnice, a fost și el cuprins parțial de flăcări.

La Lille, hoții au intrat în magazinele Sephora, Apple Store, Optic 2000 și Carrefour City. De asemenea, o sucursală a Băncii Poștale din Franța a fost devastată, la fel ca magazinul oficial al echipei de fotbal LOSC Lille.

În Rennes, hoții au vizat magazinele Galeries Lafayette, Orange, Afflelou și Starbucks, iar în Strasbourg au intrat într-un magazin Primark.

Jafurile au continuat și în alte orașe. La Nantes, au fost prădate magazinele Foot Locker, Courir și Fnac, în timp ce la Bordeaux au fost atacate un magazin Decathlon, unul Intersport, un Apple Store și un Carrefour Express.

De asemenea, în mediul online au circulat și imagini cu unul dintre magazinele brandului Rolex golit complet.

Mărturiile proprietarilor magazinelor după jafurile din Lyon

O florăreasă din Lyon s-a trezit cu magazinul spart după ce mai multe persoane au aruncat cu pietre în vitrină și au intrat în interior. Când a discutat cu jurnaliștii francezi, femeia avea încă în mână una dintre pietrele folosite pentru a distruge geamul magazinului.

„Au intrat din toate părțile și, deși le-am spus că suntem doar florari, nu le-a păsat. Nu aveam unde să mergem și ne-a fost foarte frică”, a povestit femeia.

Reprezentanții marilor companii au reacționat după ce mai multe magazine au fost jefuite și distruse în timpul protestelor din Franța. Conducerea Carrefour a catalogat incidentele drept inacceptabile, în timp ce reprezentanții Intermarché și Lacoste și-au exprimat indignarea față de cele întâmplate. Magazinele au suferit pagube importante, iar companiile au atras atenția asupra efectelor pe care astfel de acte le au asupra afacerilor lor.

Peste 1.200 de persoane, reținute după violențele din Franța

Sébastien Lecornu, premierul Franței, a anunțat că poliția a reținut 1.200 de persoane după incidentele de sâmbătă seară. Violențele au provocat răni în rândul forțelor de ordine, iar 150 de polițiști și jandarmi au avut nevoie de îngrijiri.

Premierul Franței a atras atenția că distrugerile au afectat numeroase zone din țară. El le-a cerut miniștrilor să îi ajute pe comercianții care au rămas fără magazine și fără surse de venit în urma jafurilor.

Ministrul de Interne, Laurent Nuñez, a spus că printre cei care au participat la jafuri se află persoane care au profitat de haosul creat de proteste. Autoritățile au strâns numeroase imagini de pe camerele de supraveghere, pe care le vor folosi pentru a-i identifica pe cei implicați. Ministrul a avertizat că poliția ar putea face noi arestări în zilele următoare.

La rândul său, primarul Parisului, Emmanuel Grégoire, a condamnat distrugerile. El a subliniat că cei mai mulți oameni au ieșit în stradă pentru a protesta pașnic, nu pentru a participa la jafuri și acte de violență.

Macron a transmis că nimeni nu va rămâne nepedepsit

Președintele Franței a transmis că violențele nu își au locul în țară și a avertizat că persoanele care au atacat prefecturi, au jefuit magazine și primării vor fi anchetate și pedepsite. Macron a mai spus că autoritățile vor rămâne unite în fața celor care provoacă haos, atacă instituțiile și îi împiedică pe oamenii care vor să protesteze pașnic să își exprime nemulțumirile.

„Niciun un loc pentru violenţă în Republica noastră. Cei care au spart, atacat prefecturile ca şi magazinele, au jefuit până şi primăriile noastre vor fi urmăriţi în justiţie şi pedepsiţi. Vom face toţi bloc în faţa celor care seamănă haos, care nu caută decât să ne dărâme instituţiile şi îi împiedică pe cei care îşi exprimă paşnic revendicările să o facă.”, a scris preşedintele francez pe X.

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