Procurorii români anti-Mafia au în desfășurare o anchetă împreună cu investigatorii de la FBI. De ce fapte comise în America sunt acuzați zeci de români

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) au pus în aplicare 42 de mandate de percheziție domiciliară, în județele Argeș, Vâlcea, Dolj și pe raza municipiului București, într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și folosirea, la autoritatea vamală, a documentelor vamale de transport sau comerciale falsificate. Investigația se desfășoară în cooperare cu reprezentanții FBI.

Potrivit DIICOT, pe parcursul anului 2021, mai mulți făptuitori, cetățeni români, au inițiat și constituit o grupare de criminalitate organizată, în scopul obținerii unor profituri materiale prin prezentarea de acte falsificate la autoritatea vamală, pentru a le permite diminuarea taxelor vamale datorate în cazul unor importuri de autoturisme de lux din Statele Unite ale Americii.

Furturi, înșelăciuni și tâlhării, comise în Statele Unite ale Americii

„În urma activităților investigative efectuate în cooperare cu reprezentanții FBI s-a stabilit că membrii grupului infracțional organizat au acționat pe teritoriul SUA, unde au săvârșit infracțiuni de furt, înșelăciune și tâlhărie, iar ulterior, sumele de bani astfel obținute le-au spălat prin achiziționarea unor proprietăți imobiliare, autoturisme de lux și bijuterii pe teritoriul României”, se arată într-un comunicat transmis, miercuri, de DIICOT.

Potrivit sursei citate, investigația se desfășoară cu sprijinul polițiștilor Direcției de Combatere a Criminalității Organizate – Unitatea de Investigare a Criminalității Transfrontaliere, Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Pitești, Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București, Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Craiova, Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Alba Iulia, Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Vâlcea, jandarmilor din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române și Autorității Vamale Române – Biroul Vamal de Frontieră Constanța Sud.

„Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”, se mai arată în comunicatul DIICOT.