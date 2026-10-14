Prima pagină » Actualitate » Procurorii români anti-Mafia au în desfășurare o anchetă împreună cu investigatorii de la FBI. De ce fapte comise în America sunt acuzați zeci de români

Procurorii români anti-Mafia au în desfășurare o anchetă împreună cu investigatorii de la FBI. De ce fapte comise în America sunt acuzați zeci de români

Nicolae Oprea
Procurorii români anti-Mafia au în desfășurare o anchetă împreună cu investigatorii de la FBI. De ce fapte comise în America sunt acuzați zeci de români
Galerie Foto 8
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) au pus în aplicare 42 de mandate de percheziție domiciliară, în județele Argeș, Vâlcea, Dolj și pe raza municipiului București, într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și folosirea, la autoritatea vamală, a documentelor vamale de transport sau comerciale falsificate. Investigația se desfășoară în cooperare cu reprezentanții FBI.

Potrivit DIICOT, pe parcursul anului 2021, mai mulți făptuitori, cetățeni români, au inițiat și constituit o grupare de criminalitate organizată, în scopul obținerii unor profituri materiale prin prezentarea de acte falsificate la autoritatea vamală, pentru a le permite diminuarea taxelor vamale datorate în cazul unor importuri de autoturisme de lux din Statele Unite ale Americii.

Furturi, înșelăciuni și tâlhării, comise în Statele Unite ale Americii

„În urma activităților investigative efectuate în cooperare cu reprezentanții FBI s-a stabilit că membrii grupului infracțional organizat au acționat pe teritoriul SUA, unde au săvârșit infracțiuni de furt, înșelăciune și tâlhărie, iar ulterior, sumele de bani astfel obținute le-au spălat prin achiziționarea unor proprietăți imobiliare, autoturisme de lux și bijuterii pe teritoriul României”, se arată într-un comunicat transmis, miercuri, de DIICOT.

Potrivit sursei citate, investigația se desfășoară cu sprijinul polițiștilor Direcției de Combatere a Criminalității Organizate – Unitatea de Investigare a Criminalității Transfrontaliere, Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Pitești, Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București, Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Craiova, Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Alba Iulia, Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Vâlcea, jandarmilor din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române și Autorității Vamale Române – Biroul Vamal de Frontieră Constanța Sud.

„Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”, se mai arată în comunicatul DIICOT.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

INEDIT Așa arată trecerea de pietoni de 39.000 de lei care duce spre nicăieri. Se află într-un oraș mare din România
15:19
Așa arată trecerea de pietoni de 39.000 de lei care duce spre nicăieri. Se află într-un oraș mare din România
FLASH NEWS Cât costă lemnele de foc în 2026, cumpărate direct de la Romsilva. Prețurile pornesc de la 200 de lei pe metru cub
15:15
Cât costă lemnele de foc în 2026, cumpărate direct de la Romsilva. Prețurile pornesc de la 200 de lei pe metru cub
ALERTĂ Bucureștiul, cea mai scumpă capitală europeană la energie electrică în raport cu puterea de cumpărare
15:01
Bucureștiul, cea mai scumpă capitală europeană la energie electrică în raport cu puterea de cumpărare
INCIDENT Incident grav la un liceu din Bacău. O bucată de tencuială a căzut peste două eleve
14:56
Incident grav la un liceu din Bacău. O bucată de tencuială a căzut peste două eleve
CONTROVERSĂ 13 ani de la momentul Pungești. Chisăliță (AEI): România a ratat șansa unei independențe energetice mai mari. Unde a greșit statul
14:49
13 ani de la momentul Pungești. Chisăliță (AEI): România a ratat șansa unei independențe energetice mai mari. Unde a greșit statul
NEWS ALERT VIDEO | Șeful de la Permise Ilfov și un subaltern al acestuia au fost reținuți de DNA pentru luare de mită. Cei doi, la un loc, ar fi primit mită de 50 de ori
14:41
VIDEO | Șeful de la Permise Ilfov și un subaltern al acestuia au fost reținuți de DNA pentru luare de mită. Cei doi, la un loc, ar fi primit mită de 50 de ori
Mediafax
PSD, decizie crucială azi pentru Guvernul Luca Niculescu! Sorin Grindeanu are trei variante pe masă
Digi24
Musk a lăsat Ucraina fără Starlink. „Misiuni importante au fost zădărnicite la cererea administrației Trump”
Cancan.ro
Asia Express s-a transformat în Insula Iubirii. Ce s-a întâmplat noaptea, de fapt, între soțul Valeriei Lungu și „ispita” Loredana Chivu
Prosport.ro
Chinezii au rămas impresionați de noua Dacia Spring. Cum au numit design-ul mașinii din România
Adevarul
România, campioană europeană la scumpirea locuințelor. Cât din salariu ajunge la bancă pentru un apartament
Mediafax
Rusia pregătește scenarii pentru un război cu Europa până în 2045. Punctul vulnerabil al europenilor
Click
Revoltă în învățământ! Directoarele de la „Lazăr” și „Caragiale” au picat concursul pe post și acuză Ministerul
Digi24
A fost anunțată cauza morții lui RJ Mitte, actorul din „Breaking Bad”
Cancan.ro
SCANDAL de jumătate de milion de euro în culisele Las Fierbinți! Toma Cuzin se consideră protagonist, dar adversarii din proces îl pun la punct. Ce spune Pro TV
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Ana Maria Mocanu înainte de operațiile estetice. Concurenta de la „Asia Express” este de nerecunoscut
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Reguli noi în 2026 pentru tranzacțiile auto. Dacă nu ai Fiscalul de la vânzător, mai poți înscrie mașina pe numele tău?
Descopera.ro
O nouă specie de pinguin a fost descrisă după mai bine de un secol
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, cu cine vorbești la telefon?! – Offf, m-ai prins!
Descopera.ro
Roverul Curiosity a surprins un răsărit de soare spectaculos pe planeta Marte
Mediafax Italia
Lovitură pentru mașinile cu numere străine! Ce prevede Noul Cod rutier?!
Mediafax Spania
Mesajul CIUDAT al lui Trump. Ce a vrut să spună?!
COMUNICAT COMUNICAT. Programul ANOFM – BAT România continuă să genereze oportunități de angajare în comunitățile afectate de contrabandă
15:16
COMUNICAT. Programul ANOFM – BAT România continuă să genereze oportunități de angajare în comunitățile afectate de contrabandă
VIDEO Doi tineri acuzați că ar fi folosit un robot pentru a pipăi o adolescentă de 16 ani. Autoritățile germane au deschis o anchetă
15:15
Doi tineri acuzați că ar fi folosit un robot pentru a pipăi o adolescentă de 16 ani. Autoritățile germane au deschis o anchetă
DESTINAȚII Cel mai mare munte din Europa de Vest a crescut cu doi metri în ultimii trei ani. Ce înălțime are acum Mont Blanc
15:04
Cel mai mare munte din Europa de Vest a crescut cu doi metri în ultimii trei ani. Ce înălțime are acum Mont Blanc
FLASH NEWS Ce anunță Kremlinul despre propunerea lui Trump pentru un armistițiu energetic între Ucraina și Rusia. Zelenski a acuzat Moscova de „un dispreț fără precedent față de SUA“ după ultimele atacuri
14:43
Ce anunță Kremlinul despre propunerea lui Trump pentru un armistițiu energetic între Ucraina și Rusia. Zelenski a acuzat Moscova de „un dispreț fără precedent față de SUA“ după ultimele atacuri
FLASH NEWS Ilie Bolojan s-a întâlnit cu ambasadorii UE la București și reprezentantul Comisiei Europene. Ce subiecte au fost pe agenda discuțiilor
14:37
Ilie Bolojan s-a întâlnit cu ambasadorii UE la București și reprezentantul Comisiei Europene. Ce subiecte au fost pe agenda discuțiilor
ECONOMIE Curs valutar BNR, miercuri, 14 octombrie 2026. Euro și lira sterlină cresc din nou
14:35
Curs valutar BNR, miercuri, 14 octombrie 2026. Euro și lira sterlină cresc din nou

Cele mai noi

Trimite acest link pe