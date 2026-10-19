Produsul de lux introdus astăzi în oferta LIDL. Costă 119 lei și oferta este valabilă toată săptămâna

LIDL vinde un produs alimentar premium cu doar 119,94 lei kilogramul. Cumpărătorii vor fi cu siguranță atrași de noua ofertă a supermarketului.

LIDL vinde DELUXE Jamón Serrano Gran Reserva cu 119,94 lei kilogramul

Produsul DELUXE Jamón Serrano Gran Reserva este maturat 15 luni și costă 17,99 lei / 150 grame (119,94 lei kilogramul).

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DELUXE Jamón Serrano Gran Reserva este o șuncă crud-zvântată premium, tradițional spaniolă, disponibilă în mod regulat în cadrul gamei sezoniere Deluxe de la Lidl. Produs în Spania, acesta reprezintă cea mai înaltă treaptă de calitate pentru șunca Serrano datorită perioadei lungi de maturare, oferind un gust intens, fin și o textură perfect echilibrată.

Variante de prezentare în magazine a Jamón Serrano

În funcție de cataloagele sezoniere (în special în perioadele de sărbători precum Crăciunul sau Paștele), produsul se găsește sub două forme principale.

Feliat la pachet

Ambalat în atmosferă protectoare, de obicei în pachete de 130g – 150g, gata feliat fin pentru consum imediat sau platouri de charcuterie.

Jambon întreg cu os

Un picior întreg maturat, cu o greutate cuprinsă între 6 kg și 7,5 kg, vândut adesea ca set cadou care include un suport din lemn (jamonero) și un cuțit special pentru feliere.

Calitatea garantată a maturării (Gran Reserva)

În clasificarea oficială spaniolă, denumirea Gran Reserva garantează că jambonul a fost maturat la aer pentru o perioadă de minimum 15 luni (ajungând uneori până la 18-24 de luni). Acest proces îndelungat elimină apa din carne, concentrează aromele și îi oferă o textură mult mai fină și mai puțin elastică față de variantele Bodega (9 luni) sau Reserva (12 luni).

Valori nutriționale și Ingrediente

Produsul respectă rețeta tradițională spaniolă, având la bază ingrediente simple.

Informații nutriționale și ingrediente (per 100g de produs)

Alimentul respectă rețeta tradițională spaniolă, având la bază ingrediente simple. Fiecare 100 de grame de produs furnizează o valoare energetică estimată între 240 și 260 kcal.

Acest jambon reprezintă o sursă excelentă de proteine, asigurând un aport substanțial de aproximativ 30g până la 35g. Conținutul de grăsimi variază între 12g și 15g, dintre care acizii grași saturați reprezintă în jur de 4g – 5g. Nivelul de glucide este extrem de scăzut, fiind sub 0,5g, ceea ce înseamnă că produsul nu conține zaharuri. Din cauza metodei tradiționale de conservare prin sărare, conținutul de sare este ridicat, situându-se între 3,5g și 4,5g.

Ingrediente și alergeni

Lista de ingrediente include exclusiv pulpă de porc și sare, alături de conservanții specifici pentru acest tip de preparat (nitrat de potasiu și nitrit de sodiu). Din punct de vedere al restricțiilor alimentare, produsul nu conține gluten și nu conține lactoză, fiind potrivit pentru persoanele cu intoleranțe la aceste substanțe.

Cum se servește Jamón Serrano Gran Reserva

Temperatura de consum

Pentru pachetele feliate, este esențial să deschideți ambalajul cu 15-20 de minute înainte de servire și să îl lăsați la temperatura camerei. Grăsimea fină trebuie să devină ușor translucidă pentru ca aromele să se elibereze complet, iar feliile să se desprindă fără să se rupă.

Asocieri culinare

Gustul intens și sărat se potrivește perfect cu elemente dulci sau acide. Se recomandă alături de pepene galben, smochine proaspete, brânzeturi maturate sau așezat pe pâine prăjită frecată cu usturoi, roșii date pe răzătoare și ulei de măsline (tradiționalul pan con tomate).

Ce alte produse mai găsești în oferta LIDL 19-25 octombrie 2026

LIDL are numeroase oferte în catalogul LIDL pentru perioada 19-25 octombrie 2026.

Printre acestea, Coca-Cola Zero 2 litri la 8,49 lei, mere roșii la 3,39 lei /kg, lapte Pilos la 3,99 lei/l, ceafă de porc cantitate XXL la 1,89 lei / 100 g și cașcaval Dalia 300g la 7,99 lei.